Samet Aybaba Eskişehirspor'un düştüğü durumu gözler önüne serdi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada, "13 tane oyuncumuz kulübün kendilerine borcu olması dolayısıyla federasyona kulübümüzü şikayet etti" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir, Eskişehirspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eskişehirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba karşılaşmayı değerlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, "13 tane oyuncumuz kulübün kendilerine borcu olması dolayısıyla federasyona kulübümüzü şikayet etti. Yabancı oyucuların da kalitelerini biliyorsunuz. Elimizde yerli ve genç oyuncularımız vardı ve bugün ellerinden gelen her şeyi yaptı. Her şeyi iyi yapan takımda bir yerlere gelebiliyor çünkü sırçalı köşkünde oturan arkadaşlarımız var onlar sistemi de yönetiyor, sahayı da yönetiyor, statları da yönetiyorlar. Biz de bu konularda maalesef baya düşüğüz. Eskişehirspor’un bir futbol şehri olması sebebiyle biz de burayı tercih ettik, hiçbir ekonomik anlamda bir şey düşünmeden. Ama bakıyoruz ki böyle fedakarca yapılan işlerin pek geçerliliği ve değeri yok. Güçlü yerde olacaksınız güçlü işleri takip edeceksiniz, güçlü kişilerle beraber olacaksınız. Oyuncularımı kutluyorum. En büyük üzüntüm Eskişehirspor gibi bir futbol şehrine yazık olması" açıklamasını yaptı.