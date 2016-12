Samet Aybaba: “Eskişehirspor Hakemler Yüzüne Küme Düştü”

Eskişehirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba , "Ben teknik direktörlük hayatımda hakemlerin bu kadar hata yaptığı, bir takımın üzerinde bu kadar sorunsuz davrandığı ve bir takımın küme düşmesinde bu kadar katkılı olduğu hiçbir sezon görmemiştim. Gerçekten inanılmaz kötüydüler" dedi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Gençlerbirliği’ne 3-1 mağlup oldukları ve Eskişehirspor’un küme düştüğü mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında, hakemlere sert eleştirilerde bulundu.

"Gaziantepspor galip geldikten sonra bizim burada kazanmamızın kaybetmemizin pek bir önemi kalmamıştı biliyorsunuz" diyen Aybaba, "Lig bitti genel bir yorum yapmak ihtiyacı var tabii. Futbol adamıyız biz. Bunlarla ilgili yorum yapacağız. Hakemlerimiz haftalık malzeme olsun diye ben hiç kullanmadım, ben futbol adamıyım; hakem de hata yapar, oyuncular da yapar bizler de yaparız ama ben teknik direktörlük hayatımda hakemlerin bu kadar hata yaptığı, bir takımın üzerinde bu kadar inanılmaz sorunsuz davrandığı ve bir takımın küme düşmesinde bu kadar katkılı olduğu hiçbir sezon görmemiştim. Gerçekten inanılmaz kötüydüler. Onlar herhalde bir araya gelecekler, kendi iç hesaplarını kendi vicdanlarını nasıl temizleyecekler bilemiyorum ama inşallah bu son olur, bu durumdaki başka takımların sezon sonu planlamasıyla ilgili bir şeyleri belki gerçekleştiremezler" ifadelerini kullandı.

“FUTBOLUMUZDAN BU OYUNCULARI TEMİZLEMEMİZ LAZIM”

Kulüpler ekonomik bir batakta olduğunu her kulübün borcu olduğunu ve oyuncularla yaptığı akitleri yenileyemediklerini dile getiren Aybaba, ”Bunlardan yararlanan bir oyuncu grubu oluşmuş. Parasını almadığı gün kulübü federasyona tehdit eden, parasını almadığı gün antrenmana çıkmam diyen; futbol sevgisi, takımdaşlık ruhu, takımla ilgili hiçbir özelliği kalmayan oyuncu türü türemiş. Bir an önce futbolumuzdan bu oyuncuları temizlememiz lazım. Biz hep diyoruz ki futbol sevgidir, futbol dostluktur, kardeşliktir, takımdaşlıktır, hoşgörüdür. Maalesef futbolumuz bu bütün özelliklerinden uzaklaşmış durumda. Bunları bir an önce halletmemiz lazım. Bahane değil ama 11. haftada geldik, 9 hafta mağlup olmuştu, 4 puanı vardı. 30 puanla lige veda ettik. Çok emek verdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eskişehirspor’un da bundan sonra iyi bir planlama yapması lazım. Bu futbol şehirlerine yazık” değerlendirmelerinde bulundu" şeklinde konuştu.

“FUTBOLU ZATEN ÇOK İYİ BİLEN ARKADAŞLAR YÖNETİYOR”

Futbolun keyif veren bir oyun olmaktan uzaklaştığının altını çizen Aybaba, “Bir müddet sonra bu kulüpler de zaten borç batağına batacaklar. Artık bunları nasıl düzeltirler. Futbolu zaten çok iyi bilen arkadaşlar yönetiyor. Federasyonlarımız da, bunun içindeki insanlar da futbolu çok iyi biliyor. Onlar kendileri bir arada bir gece toplanıp herhalde futbolumuzu nasıl kurtaracaklarıyla ilgili iyi bir plan yaparlar” şeklinde konuştu.