Samba Gold ödülü Neymar'ın Felipe Melo 3. sırada

Bu yıl sekizincisi düzenlenen yarışmada en iyi oyuncu unvanı, Brezilya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Barcelonalı forvet Neymar'a verildi. Genel oyların yüzde 37,87'sini alan Brezilyalı golcü, böylece düzenlenen son 2 yarışmayı da kazanmış oldu.

İkincilik, genel oyların yüzde 13'ünü alan Bayern Münih'in kanat oyuncusu Douglas Costa'ya, üçüncülük ise sezon başında Inter'in Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Felipe Melo'ya verildi.

Melo'yla ilgili "oy açıklaması"

Öte yandan, organizasyondan yapılan açıklamada, Galatasaraylı taraftarların Melo için internet üzerinden çok sayıda oy kullanması nedeniyle Brezilyalı futbolcunun genel oyların yüzde 9,39'unu alarak üçüncü seçildiği vurgulandı.

Yarışmada en iyi oyuncunun belirlenmesi için internet kullanıcıları, Brezilya Milli Takımı'nda görev almış 11 eski futbolcu ile Brezilya ve Avrupa basınından 11 gazeteci oy kullandı. Melo, internet kullanıcıları arasında yüzde 26,14'lük oy oranıyla en yakın rakibi Neymar'ın yaklaşık 2 katı fazla oy aldı. Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in eski öğrencisi Melo'ya oy vermemesi de dikkati çekti. Brezilyalı eski kaleci, oy hakkını Coutinho-Miranda-Douglas üçlüsünden yana kullandı.

Yarışmada, genel sıralama ve internet kullanıcıları arasında ilk 10'daki oy dağılımı şöyle oluştu:

Genel sıralama:

1. Neymar (yüzde 37,87)

2. Douglas Costa (yüzde 13)

3. Felipe Melo (yüzde 9,39)

4. Philippe Coutinho (yüzde 7,19)

5. Willian (yüzde 5,72)

6. Gabriel Paulista (yüzde 4,03)

7. Miranda (yüzde 3,78)

8. Hulk (yüzde 3,71)

9. Thiago Silva (yüzde 2,93)

10. Alex Teixeira (yüzde 2,04)

- İnternet kullanıcıları:

1. Felipe Melo (yüzde 26,14)

2. Neymar (yüzde 13,45)

3. Gabriel Paulista (yüzde 11,22)

4. Alex Telles (yüzde 7,17)

5. Jonas (yüzde 4,98)

6. Philippe Coutinho (yüzde 4,93)

7. Julio Cesar (yüzde 3,82)

8. Hulk (yüzde 3,63)

9. David Luiz (yüzde 3,33)

10. Douglas Costa (yüzde 3,11)