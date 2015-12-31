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Salih Uçan sakatlandı 4 hafta yok

İtalyan devi Roma'da kiralık olarak forma giyen genç yıldız Salih Uçan sakatlık şoku ile sarsıldı, ilk gelen bilgilere göre 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

Salih Uçan sakatlandı 4 hafta yok

 İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Salih Uçan'ın geçirdiği sakatlık sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Roma Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun bugünkü antrenmanda sol ayak parmağı ekleminden sakatlandığı bildirildi. Sakatlık dolayısıyla tedavisine hemen başlanılan Salih'in 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 

BU SEZON 6 MAÇTA OYNADI

Roma'nın önceki sezon başında Fenerbahçe'den 2 yıllığına kiraladığı Salih Uçan, sarı-kırmızılı ekipte bu sezon toplam 6 resmi maçta forma giydi.

Genç oyuncu, bu sezon son olarak takımının İtalya Kupası'nda Spezia ile yaptığı ve penaltılar sonucunda elendiği mücadelede 120 dakika görev almış ve İtalyan basını tarafından Roma'da en iyi oynayan futbolcu seçilmişti.
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RomaSalih Uçan
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