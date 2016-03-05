Salih Uçan Roma'da yok oldu!

Fenerbahçe'den büyük umutlarla Roma'ya transfer olan Salih Uçan, resmen kulübede unutuldu. Son olarak 17 Ekim 2015'teki Empoli maçında 22 dakika forma şansı bulan genç oyucu, aradan geçen 140 günde 1 dakika bile oynayamadı.



ROMA'DA KAYBOLDU GİTTİ

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Salih Uçan, Temmuz 2014'te İtalyan devi Roma'ya kiralandığında yer yerinden oynamıştı. Kimileri böylesine önemli bir yeteneği gönderdiği için Fenerbahçe yönetimini eleştirmiş, kimileri ise bu transfer sayesinde Salih'in Avrupa kültürü görüp kendisini geliştireceğini savunmuştu. Aradan geçen zaman Roma'nın Salih Uçan için çokta iyi bir tercih olmadığını ortaya koydu.

KULÜBEYE HAPSOLDU

Zira İtalyan devi, 2 yıllığına 4 milyon 750 bin Euro gibi ciddi bir kira bedeli ödemesine karşın genç futbolcuyu neredeyse kulübede tuttu. Roma'daki ikinci sezonunun sonlarına yaklaşan Salih Uçan, bu süreçte sadece 11 maçta forma şansı bulabildi. Geçen sezon 5 karşılaşmada oynayan 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise birkaç kez yaşadığı sakatlıklarının da etkisiyle 6 maçta görev aldı.

140 GÜNDE 1 DAKİKA BİLE OYNAYAMADI

Roma formasını en son 17 Ekim 2015'te Empoli ile oynanan lig maçının son 22 dakikasında giyen Salih, aradan geçen 140 günde 1 dakika bile oynayamadı.Olayın ilginç tarafı Roma'nın eski ve yeni teknik direktörleri Rudi Garcia ile Luciano Spaletti, sakat olmadığı zamanlarda Salih'i her maçın kadrosuna aldı ve fakat hiç oynatmadı. Salih Uçan'ın bu durumu transfer piyasasındaki değerini de doğrudan etkiliyor.

SALİH'İN DEĞERİ DÜŞTÜ

2014'te 5 milyon Euro değer biçilen genç oyuncunun bu yılki değeri 3 milyon Euro'ya geriledi. Olayın bir başka tarafı var ki, orası çok daha endişe verici.Salih Uçan'ın hiç oynatılmadığı Roma, son 7 maçını kazanarak ligde müthiş bir çıkışa geçti.Bu da, genç oyuncunun gelecek sezon takımda kalma şansını iyice azalattı. Roma, istediği taktirde sezon sonu Salih Uçan'ın bonservisini 11 milyon Euro'ya alabilecek.