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Salih Uçan'ın menajerinden Sampdoria söylentilerine açıklama

Son günlerde Salih Uçan için Sampdoria kulübü transfer etmek istiyor haberleri hakkında menajeri açıklamalarda bulundu

Salih Uçan'ın menajerinden Sampdoria söylentilerine açıklama

 Başkent ekibinde kiralık olarak ikinci sezonunu geçiren Salih Uçan'ın, bir başka takıma daha kiralanacağı, Sampdoria Kulübü'nün kendisini istediği iddia edilmişti.

Sampdorianews'e konuşan oyuncunun menajeri Ömer Uzun, "Salih iyi bir oyuncu. Bu transferle ilgili benim kimseyle bir konuşmam olmadı. Sampdoria Kulübü'yle görüşmeleri başlatacak bir görüşme henüz yapmadık. Medyada bu konuda söylentiler var. Kendisi şu an Roma forması giyiyor ama onun seviyesinde bir isim için bu tip şeylerin konuşulması normal. Ben de çıkan haberleri görüyorum. Ancak şu an somut bir şey yok" dedi.

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Salih UçanSampdoria
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