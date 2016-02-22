Salih Dursun'un olay hareketi fenomen olma yolunda!

Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Salih Dursun’un hakem Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı kart anını tişört yaparak TS Clup mağazalarında satışa sunacak.



Spor Toto Süper Lig'de 22. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel’in vermiş olduğu kararlar karşılaşmanın önüne geçerken, Salih Dursun’un hakeme gösterdiği kırmızı kart ise tarihe geçti. Bordo-mavili kulüp, oyuncusu Salih Dursun’un yapmış olduğu bu hareketi tişörtlere basarak TS Clup mağazalarında satışa çıkartacak.



Konuyla ilgili olarak açıklama yapan TS Clup Mağazalarından Sorumlu Yöneticisi Emre Aksoy, "Oyuncumuz, gururumuz Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart gösterdiği anın tişörtü bu hafta TS Club'larda satışa sunulacaktır" dedi.