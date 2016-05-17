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Salih Dursun Trabzonspor’a Veda Ediyor!
Bu yıl istediği gibi bir sezon geçiremeyen Trabzonspor’da depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Trabzonspor’un genç oyuncusu Salih Dursun Trabzon’a veda ediyor.
17 Mayıs 2016 Salı 18:16
Trabzon ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Salih Dursun'un cezalı olduğu için Kasımpaşa maçı öncesi izin aldığı öğrenildi.
24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatılması beklenmezken oyuncunun da arkadaşlarıyla vedalaşmaya başladığı belirtildi. Salih için Galatasaray 1.8 milyon euro para istemiş, bunun üzerine görüşmeler durdurulmuştu.
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