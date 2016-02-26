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Salih Dursun protestosu tişört oldu satışlar patladı!

Salih Dursun'un, Deniz Ateş Bitnеl'е kırmızı kаrt göstеrdiği аnın fоtоğrаfının basıldığı tişörtler TS Clup mаğаzаlаrındа sаtışа sunuldu

Salih Dursun protestosu tişört oldu satışlar patladı!

 Trabzonspor Sadri Şener Halkla İlişkiler ve Sosyal Tesisleri'nde bulunan TS Club'a gelen bin adet tişörte taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Satışa çıkarılan tişörtleri kısa sürede tüketen taraftarların, yarın Spor Toto Süper Lig'de saat 19.00'da Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Osmanlıspor karşılaşmasına yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 39,99 liradan satışa sunulan tişörtlerin gelirlerine ilişkin olarak, "Salih Dursun tişörtlerinden elde edilecek gelir, başarılı genç hakemlerimize yurt dışı eğitimleri için burs olarak verilecektir" ifadesine yer verilmişti.

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Salih Dursun
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