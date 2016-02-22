Salih Dursun dün gece o futbolcuyu hatırlattı!

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçına damgasını vuran bordo-mavili futbolcu Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'e gösterdiği kırmızı kart, akıllara efsane İngiliz futbolcu Paul Gascoigne'in 21 yıl önce yaptığı benzer hareketi getirdi.





HAKEME KIRMIZI KART GÖSTERDİ AKILLARA EFSANE İSMİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 86. dakikasında hakem Bitnel'in Cavanda'yı oyundan atmasının ardından yere düşen kırmızı kartı alarak hakeme gösteren bordo-mavili futbolcu Salih Dursun, uzun süre gündemden düşmeyecek bir harekete imza attı. 24 yaşındaki futbolcunun tepkisi, 1995-96 sezonunda İskoçya Premier Lig'de oynanan bir maçta hakeme sarı kart gösteren İngiliz futbolcu Gascoigne'i hatırlattı.

GASCOIGNE SARI KART GÖRMÜŞTÜ

Rangers, şampiyonluk kupasını kaldırdığı 1995-96 sezonunda, 30 Aralık 1995 günü Ibrox Stadı'nda Hibernian'ı ağırladı. Ev sahibi ekibin 7-0 gibi farklı bir galibiyetle sahadan ayrıldığı maçta, Gascoigne yaptığı hareketle skorun önüne geçti. Karşılaşmada takımı adına skor da üreten İngiliz futbolcu, düşürdüğü sarı kartı geri verirken hakem Dougie Smith'e esprili bir şekilde kart gösterince hakem Smith de Gascoigne'i sarı kartla cezalandırmıştı.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLMİŞTİ

Kariyerinde 1995-98 yılları arasında Rangers forması giyen Gascoigne, 1995-96 sezonunda Premier Lig, Lig Kupası ve İskoçya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşarken, İskoçya'da yılın futbolcusu seçilmişti.