Salih Dursun'a ilk tepki efsane kaleciden geldi!

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel'in performansına ilişkin, "Deniz hocanın çok iyi maç yönetmediğini, hatalar yaptığını da kabul ediyorum ama sorgulamamız gereken şey bence düzenin, o kurgunun gelişmesi, yenilenmesi veya yapılanmasıdır" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Tecrübe Konuşuyor" projesi kapsamında, Rüştü Reçber, Malatya'da gençlerle bir araya geldi.

"DENİZ HOCANIN BASKI ALTINDA KALMASI 22 FUTBOLCUNUN ESERİDİR"

Reçber, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel'in performansına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deniz Ateş Bitnel'in bir hakem açısından çok talihsiz bir maç geçirdiğini aktaran Reçber, "İnsanın olduğu yerde hata vardır. Futbol, hatalar oyunudur. Bu hataları futbolcular da yapar, hakemler de yapar. Tabii ki maçın gidişatı içerisinde özellikle Deniz hocanın çok baskı altında kalıp kararlarını sağlıklı veremeyişi de aslında o sahada mücadele eden 22 futbolcunun eseridir. Bunu da unutmamak lazım" diye konuştu.

"HOCA KÖTÜ MAÇ YÖNETTİ AMA..."

Reçber, herhangi bir sorunla karşılaşıldığında sorunu yapan kişinin cezalandırıldığını ancak o düzenin cezalandırılmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ben Deniz hocanın çok iyi maç yönetmediğini, hatalar yaptığını da kabul ediyorum ama sorgulamamız gereken şey bence düzenin, o kurgunun gelişmesi, yenilenmesi veya yapılanmasıdır. Biz Galatasaray maçından sonra Deniz hocayı astık. Biz böyle kararlar alırsak, bu şekilde hareket edersek deve kuşu misali yine başımızı toprağa gömeriz ama aslında tüm vücudumuz dışarıda kalır. Ben bu konuda Türk futbolunu yönetenlerin sağlıklı bir karar vereceği inancındayım. Çünkü geçmişte bir çok hakem arkadaşımız ve büyüğümüz bu tarz olaylar neticesinde yalnız kaldı ve mesleklerinden uzaklaştırıldılar. Empati yapmayı bilmiyoruz. Yani hiçbir zaman kendimizi karşımızdaki insanın yerine koymayı bir türlü beceremiyoruz. Benim temennim Deniz hocayı sadece bu olaydan dolayı bu işin dışına itmek değil, kaç yıldır süregelen hakem hatalarını düzeltebilme adına alınabilecek önlemlerin alınmasıdır, beklentim bu yönde. Ben Deniz hocanın devam etmesinden yanayım. Ben hiç hatalı gol yiyip de takımıma 3 puan kaybettirmedim mi? O zaman ben kaleciliği mi bırakayım. Biraz daha sağlıklı düşünüp, sağduyulu hareket etmeliyiz."

"SALİH'İN HAREKETİ TÜRK HAKEMİNE KARŞI YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIKTIR"

Reçber, futbolcu Salih Dursun 'un hakeme kart göstermesine ilişkin ise "Bir futbolcunun saha içerisinde böyle bir hareket yapmaya hakkı yoktur. Hakem kötü olabilir ama onunla ilgili kararı Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu verir. Bir futbolcu saha içerisinde bunu yaparsa önce bütün futbolcuları hakemin aleyhine çevirir, sonra taraftarı, şehri ve medyayı çevirir. Dolayısıyla futbolcu sahada futbolculuğunu bilecek. Bir futbolcunun her ne olursa olsun bu hareketi yapmaya hakkı yok. Bu hareket sadece Deniz hocaya değil Türk hakemine yapılmış bir saygısızlıktır" diye konuştu.

Futbola başlarken hedefleri olduğunu bu hedeflere ilerlerken bir çok engellerler karşılaştıklarını anlatan Reçber, "Hayal etmek çok önemlidir. Hayal bence hedeflerin başlangıcıdır. Her zaman hedefleriniz olmalı ve bu hedeflere giderken yapmanız gereken tek şey sabırlı, çalışarak ve doğru bir şekilde doğru insan olarak ilerleyebilmektir" değerlendirmesinde bulundu.