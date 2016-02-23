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Salih Dursun'a Galatasaray'da kapılar kapandı!

Gаlаtаsаrаy Yönеtimi, Trаbzоnspоr'da kirаlık оynаyаn оlаy adam Salih Dursun'un dönmеsini istеmiyоr

Salih Dursun'a Galatasaray'da kapılar kapandı!

 Türk Telekom Arena’da önceki gün oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında, hakem Deniz Ateş Bitnel’e gösterdiği kırmızı kartla olay adam haline gelen Salih’in dönüşüne hem yöneticiler hem de teknik direktör Mustafa Denizli karşı çıkıyor.

2014 Ocak döneminde Kayserispor’dan 2 milyon 750 bin euroya transfer edilen, ancak 6 ay sonra Olcan Adın’ın transferinde 2 seneliğine Trabzonspor’a kiralanan Salih Dursun’un Karadeniz ekibiyle sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek ve tekrar Galatasaray’a dönecekti. Olay futbolcunun Galatasaray ile mukavelesi ise 31 Mayıs 2018’de tamamlanacak.

Ancak, eski takımına karşı yapılan maçta hakeme gösterdiği kırmızı kartla uzun yıllar unutulmayacak  bir harekete imza atan ve Trabzonsporlular tarafından ‘sembol’ isim olarak lanse edilen Salih’in kiralık sözleşmesine göre Trabzonspor 1 milyon 750 bin euro verirse oyuncunun bonservisini Galatasaray’dan alabilecek.

KOZ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Galatasaray yöneticiler Salih Dursun konusunda Trabzonspor’un duygusal davranacağını planlayarak bunu koz olarak kullanacak. Futbolcunun 1.5 milyon liralık garanti ücreti de dikkate alınırsa, Salih Dursun’dan elde edilecek kâr azımsanmayacak rakamlara ulaşacak.

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GalatasaraySalih Dursun
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