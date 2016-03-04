Salih Dursun'a bir destekte Charlie Riina'dan!

Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösterdiği olaylı maçın yankıları devam ediyor. Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken Trabzonlu futbolcuya ilginç bir destel geldi.
Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösterdiği olaylı maçın yankıları devam ediyor. Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken Trabzonlu futbolcuya ilginç bir destel geldi.