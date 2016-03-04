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Salih Dursun'a bir destekte Charlie Riina'dan!

Birçоk şаmpiyоnаdа birincilik dеrеcеsi bulunаn Chаrliе Riinа, оlаylı mаçtа hаkеmе kırmızı kart göstеrеn Salih Dursun'а dеstеk verirken "Onun yеrindе оlsаydım ben de kart göstеrirdim. "dеdi

Salih Dursun'a bir destekte Charlie Riina'dan!

 Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösterdiği olaylı maçın yankıları devam ediyor. Salih Dursun'un hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart göstermesi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken Trabzonlu futbolcuya ilginç bir destel geldi.

"ONUN YERİNDE OLSAYDIM..."

ABD'de Toronto Üniversitesi'nden Kriminoloji diplomasına sahip olmasıyla dikkat çeken güzel model Charlie Riina, yaşadığı bölgenin yerel bir radyosuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Satranç sayesinde beyin jimnastiği yapıyorum ve bu bana çok iyi geliyor. Sporda diğer dallarla pek ilgilenmem ama Türkiye'deki olayı izlediğimde çok şaşırdım. Uzun saçlı futbolcu, tepkisinde haklı ve doğru bir protestoda bulunmuş. Onun yerinde olsaydım ben de kart gösterirdim. Ayrıca çok sempatik ve çekici bir isim."
SATRANÇ USTASI, AYNI ZAMANDA ŞAMPİYON

Usta bir satranç oyuncusu olan güzel model Charlie Riina, Kanada'da birçok şampiyonada birincilik derecesine ulaştı. Resim yapmaktan ve fotoğraf çekmekten çok hoşlandığını belirten model, aslında kendini hiç seksi bulmadığını söylüyor.
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Salih DursunCharlie Riina
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