Sakatlıktan yeni kurtulan Veli Kavlak geleceği hakkında konuştu

Avusturya basınına konuşan siyah-beyazlı futbolcu, "Tüm zor zamanlarımda kulüp hep benim arkamda durdu. Gerek başkan Fikret Orman gerekse hocam Şenol Güneşbenimle yakından ilgilendiler. Menajerim Erhan Kayhanda bu süreçte hep arkamdaydı" dedi.



Veli Kavlak, "Bu acıyı ilk olarak Avusturya formasıyla 2012'de Romanya'ya karşı oynadığım maçta hissettim. Sonrasında acı gittikçe şiddetlendi. Yeniden bu takımda ilk 11 oyuncusu olabileceğime inanıyorum. Bunun için de daha önce yaptığım gibi mücadele edeceğim. Ancak önceliğim acısız bir şekilde idmanlarımı yapabilmek. Şu anda omzundaki ağrı tamamen geçti diyemem ama artık futbol oynamamı engellemiyor" diye konuştu.



Bu sezonki Beşiktaş ile geçen yılki takımı da karşılaştıran deneyimli orta saha oyuncusu şöyle devam etti: "İyi bir takımız. Rekabet üst seviyede. Geçen yıllarda takımda bu kadar rekabet yoktu. Bence bu iyi bir şey. Geçen yıl son dört maçta tökezlemiştik. O yüzden şimdi dikkatli olmalı ve maç maç bakmalıyız."



'Gomez tam aranan isim'



Attığı gollerle takımı sürükleyen Alman yıldızı da değerlendiren Veli Kavlak şunları söyledi: "Mario Gomeztam bizim ihtiyacımız olan tipte bir santrfor. Yalnızca gollerini sıralamıyor aynı zamanda insan olarak daBeşiktaş'a tam uydu. Soyunma odasında yanımda yer alıyor. Çok iyi bir insan."



'West Ham'a gitmem'



Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic ile ilgili düşüncelerini de açıklayan Veli, "Benim için baba gibiydi. Beni her zaman destekledi ve bana gerekli serbestliği tanıdı. Büyük bir hoca ve büyük bir karakterdi. Böyle bir hocayla çalışma fırsatı yakaladığım için kendimi şanslı sayıyorum. Hala bizim maçlarımızı ve aldığımız sonuçları yakından takip ediyor. Ancak şu an West Ham'a gitmeyi düşünmüyorum. Beşiktaş ile yeni 4 yıllık anlaşma imzaladım" dedi.