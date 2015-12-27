Sakatlıklardan kurtulamayan Hamit Altıntop Galatasaray'dan servet kazandı

Bu sezon tek bir maçta dahi oynamayan Hamit Altıntop, Galatasaray'daki günün 383'ünü sakat olarak geçirdi. 3.5 sezonda sadece 80 maç oynayıp 37 milyon lirayı cebe indiren 33 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihi de belirsiz...

2012 yılında Fenerbahçe ile girilen müthiş yarış sonrasında Real Madrid'ten Galatasaray'a gelen Hamit Altıntop birçok kesim tarafından 'yılın transferi' olarak değerlendirilmişti.

BU SEZON TEK MAÇI BİLE YOK

Fakat geride kalan 3.5 sezona bakıldığında 33 yaşındaki futbolcu golleri veya asistleriyle değil sakatlıklarıyla hafızalara kazındı. Sezon öncesi kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon tek bir maçta dahi forma giymeyen Hamit Altıntop'un sahalara ne zaman döneceği de belirsiz.

37 MİLYON LİRA KAZANDI

Galatasaray'daki 1262 günün 383 gününü sakat olarak geçiren tecrübeli futbolcu, 3.5 sezonda 80 maçta oynayabildi. Takımına sadece 3 gol ve 9 asistlik katı verebilen Hamit, bu süreç içinde garanti ücret ve maç başlarıyla birlikte toplam 11.6 milyon euroyu (Yaklaşık 37 milyon lira) cebe indirdi.

Milli futbolcu sakatlık süreci hesaba katıldığında, hiç maç oynamadan yaklaşık 10 milyon lira kazanmış durumda. Sezon sonunda serbest kalacak olan Hamit'in Galatasaray'la sözleşme yenilemesi pek mümkün gözükmüyor.