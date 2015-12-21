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Sakatlık şoku yaşayan Burak Yılmaz tedavi için İtalya yolcusu
Bir türlü eski performansına ulaşamayan Burak Yılmaz'ın başı sakatlıklar ile belada. Son Beşiktaş derbisinde sakatlanarak yerini Umut Bulut'a bırakan yıldız golcü ilk yarıyı kapatmıştı, İtaltaya'da tedavi göreceği açıklanan oyuncunun morali iyice bozuldu
21 Aralık 2015 Pazartesi 10:39
Bir türlü eski performansına ulaşamayan Burak Yılmaz'ın başı sakatlıklar ile belada. Son Beşiktaş derbisinde sakatlanarak yerini Umut Bulut'a bırakan yıldız golcü ilk yarıyı kapatmıştı, İtaltaya'da tedavi göreceği açıklanan oyuncunun morali iyice bozuldu
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona derbide sakatlık geçiren Burak Yılmaz'ın test için yarın İtalya'ya gideceği öğrenildi.
TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz, bugün oynanan Akhisar Belediyespor karşılaşmasında takım arkadaşlarını tribünden takip etti.
İTALYA'YA GİDECEK
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından ligin ilk yarısını kapattığı açıklanan Burak Yılmaz'ın sol arka adalesinde bulunan sakatlığının tedavisi için yarın İtalya'ya gideceği açıklandı. Kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte günübirlik bir seyahat ile test için İtalya'ya gideceği öğrenilen 30 yaşındaki golcü oyuncunun bir kliniği de ziyaret edeceği bildirildi.
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Anahtar Kelimeler:GalatasarayBurak YılmazItalya
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