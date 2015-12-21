Sakatlık şoku yaşayan Burak Yılmaz tedavi için İtalya yolcusu

Galatasaray 'da geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona derbide sakatlık geçiren Burak Yılmaz'ın test için yarın İtalya 'ya gideceği öğrenildi.

TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz, bugün oynanan Akhisar Belediyespor karşılaşmasında takım arkadaşlarını tribünden takip etti.

İTALYA'YA GİDECEK

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından ligin ilk yarısını kapattığı açıklanan Burak Yılmaz'ın sol arka adalesinde bulunan sakatlığının tedavisi için yarın İtalya'ya gideceği açıklandı. Kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte günübirlik bir seyahat ile test için İtalya'ya gideceği öğrenilen 30 yaşındaki golcü oyuncunun bir kliniği de ziyaret edeceği bildirildi.