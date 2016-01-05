Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası TV8 Canlı izle - Hangi Kanalda? - Ne Zaman ? - Hangi Gün? - Kalan Maçlar - Puan Durumu - Fikstürü

İkinci maçta Trabzon spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi ilk yarısı Trabzonspor'un üstün kapadığı karşılaşmanın ikinci yarısı kora kor mücadele ile devam ederken uzun süre 4-4 lük beraberlikle ilerledi, Yattaranın frikikten attığı gol görmeye değerdi, sarı kırmızılı ekipte Hasan Şaş'ın hırsı azmi karşılaşmaya damga vurdu, karşılaşmanın temposu biran düşmek bilmedi. Neredeyse ikinci yarının tümü 4-4 berabere devam ederken 45. dakikada Ayhan Akmanın gelen golü ile eşitlik bozuldu, uzatmalara Galatasaray'ın 5-4 üstünlüğü ile girlirken İbrahim Yattara'nın golü 5-5'lik eşitliği getirdi, yine uzatma dakikalarında Evren'in attığı gol ile Galatasaray 6-5 lik üstünlüğü yeniden ele geçirdi, maçın uzatma dakikalarında Trabzonsporlu ismin hakeme teması sonucu kırmızı kartla oyundan atıldı, hakemin son düdüğü ile Galatasaray Trabzonspor karşısında aldığı 6-5 skorla 6 puana yükseldi

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 04 Ocak Cumartesi Sonuçları:

Beşiktaş 4-4 Fenerbahçe

Galatasaray - Trabzonspor

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 02 Ocak Cumartesi Sonuçları:

Fenerbahçe 5-6 Galatasaray

Beşiktaş 6-6 Trabzonspor

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 06 Ocak Çarşamba Oynanacak Maç Programı

















Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası Puan Durumu:

Galatasaray 6

Beşiktaş 2

Trabzonspor 1

Fenerbahçe 1



Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası Takım Kadroları:

FENERBAHÇE TAKIMI

Recep Biler, Ali Güneş, Burhan Saatçioğlu, Erhan Albayrak, Tarık Daşgün, Ceyhun Eriş, Celil Sağır, Yusuf Şimşek, Serhat Akın, Elvir Baliç.

GALATASARAY TAKIMI

Kerem İnan, Ümit Davala, Ergün Penbe, Soner Tolungüç, Hasan Şaş, Evren Turhan, Ayhan Akman, Mustafa Kocabey, Ümit Karan, Hakan Ünsal.

BEŞİKTAŞ TAKIMI

Fevzi Tuncay, Ali Tandoğan, Alpay Özalan, Koray Avcı, Sertan Eser, Tayfur Havutçu, Tümer Metin, Ahmet Dursun, Oktay Derelioğlu, İlhan Mansız.

TRABZONSPOR TAKIMI





Metin Aktaş, Emrah Eren, Çağdaş Atan, Hasan Üçüncü, Güngör Öztürk, Soner Boz, Erman Özgür, Yattara, Mehmet Yılmaz, Hami Mandıralı.

4 Büyükler Salon Turnuvasında bugün oynanan iki karşılaşma ile tamamlandı, ilk maçta Beşiktaş Fenerbahçe arasındaydı ve 4-4 biten karşılaşmadan beraberlik çıktı, iki takımında galip gelme arzusu hırsı üst seviyedeydi, Ahmet Dursun ve Ali Güneş arasındaki kavga geceye damgasını vurdu, iki takımın futbolcuları araya girerek iki oyuncuyu anında ayırdı. Sonuç beraberlik bozulmayınca iki takımda 1 puana razı oldu.Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 06 Ocak Çarşamba günüvemaçları ile devam ediyor, Galatasaray ilk iki maçı kazanmanın avantajı ile grupta liderliği ele geçirmiş durumda hemen arkasında 2 beraberlikle 2 puanı kapan Beşiktaş takip ediyor, Trabzonspor ve Fenerbahçe 1'er puanla hemen arkalarında yer alıyor, heyecan hırs ve eğlence dolu turnuvanın yeni bölümü 6 Ocak Çarşamba günü saat 20:00 itibariyle TV8 ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek