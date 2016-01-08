Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası Puan Durumu Fikstürü Kalan Maçlar

4 Büyükler Salon Turnuvası tüm hızı ve heyecanı ile devam ediyor, finale bir adım daha yaklaşırken bugün oynanan ilk karşılaşma Trabzonspor Beşiktaş arasında oldu ve 2-2 beraberlikle sonuçlandı, ikinci maç Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçti, bol pozisyonlu maçta sarı kırmızılılar rakibini darmadağın ett 9-5 lik üstünlükle biten karşılaşmanın ardından Galatasaray 9 puanla liderlik koltuğunu kaptırmadı



Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvasında karşılaşmalar tamamlandıkça heyecan o kadar artıyor, son karşılaşmaların sonuçları golleri ve geniş özetini 08 Ocak Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz, turnuva 11 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da devam edecek, mücadeledeki hırs heyecan izleyiciye tam anlamı ile futbol şöleni sunuyor Acun Medya tarafından TV8 ekranlara gelen 4 Büyükler Salon Turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor



Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 08 Ocak Cuma Sonuçları:

Beşiktaş 2-2 Trabzonspor İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe 5-9 Galatasaray İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 06 Ocak Çarşamba Sonuçları:

Fenerbahçe: 6-5 Trabzonspor İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş: 7-6 Galatasaray İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ





Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 04 Ocak Pazartesi Sonuçları:

İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ Beşiktaş 4-4 Fenerbahçe

İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ Galatasaray 6-5 Trabzonspor

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 02 Ocak Cumartesi Sonuçları:

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TV8 CANLI İZLE Beşiktaş 6-6 Trabzonspor