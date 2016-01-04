Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası Puan Durumu Fikstürü Kalan Maçlar

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası'nda bugün Trabzonspor Galatasaray'ı 8-6 lık bir skorla devirmeyi başardı, gurupta ilk galibiyetini alan Trabzonspor puanını 5'e yükseltti, Fenerbahçe Beşiktaş karşısında 7-4 lük galibiyetle puanını 7 ye çıkarıp 2. sıraya yükseldi, Beşiktaş ise 6 puanla 3. sıraya geriledi
Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvasında karşılaşmalar tamamlandıkça heyecan o kadar artıyor, son karşılaşmaların sonuçları golleri ve geniş özetini 11 Ocak Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz, turnuva 11 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da devam edecek, mücadeledeki hırs heyecan izleyiciye tam anlamı ile futbol şöleni sunuyor Acun Medya tarafından TV8 ekranlara gelen 4 Büyükler Salon Turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor
Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 11 Ocak Pazartesi Sonuçları:
Galatasaray 6-8 Trabzonspor İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş 4-7 Fenerbahçe İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 08 Ocak Cuma Sonuçları:
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe 5-9 Galatasaray İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 06 Ocak Çarşamba Sonuçları:
Fenerbahçe: 6-5 Trabzonspor İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş: 7-6 Galatasaray İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 13 Ocak Çarşamba saat 20:00'da TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak
Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 13 Ocak Çarşamba günü Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor – Fenerbahçe maçları ile devam ediyor, Galatasaray 9 Puanın avantajı ile grupta liderliğini sürdürür durumda hemen arkasında 6 puanla Beşiktaş takip ediyor, Fenerbahçe'nin 4 Trabzonspor'un ise 5 puanı var, heyecan hırs ve eğlence dolu turnuvanın yeni bölümü 13 Ocak Çarşamba günü saat 20:00 itibariyle TV8 ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek
1- Galatasray 9
2- Fenerbahçe 7
3- Beşiktaş 6
4- Trabzonspor 5