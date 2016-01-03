Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası - Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor Beşiktaş Futbolcular Kadro Bilgileri

TV 8 ekranlarında canlı yayınlanan 4 Büyükler Salon Turnuvasına katılacak takımlar ve futbolcular belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ın emektar futbolcularınında katılımı ile heyecanlı bir turnuva sizleri bekliyor

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası - Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor Beşiktaş Futbolcular Kadro Bilgileri

TV8'in sahibi olan, eski spor muhabiri Acun Ilıcalı'nın futbola olan düşkünlüğü yeni bir turnuvanın doğmasını sağladı. Acun Ilıcalı'nın yeni organizasyonu "4 Büyükler Salon Turnuvası" adı altında eski futbolcuların mücadele ettiği bir turnuva olacak. Sakarya'da düzenlenen turnuvanın düdüğü dün 20.00'da çalmıştı ve 19 Ocak'ta sona erecek

4 Büyükler Salon Turnuvası açılış maçında Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaştı. 
Fenerbahçe 1 - 4 Galatasaray | İlk Yarı Sonucu
Galatasaray 6-5 Fenerbahçe (Maç Sonucu)
4 Büyükler Salon Turnuvası hangi kanalda?
4 Büyükler Salon Turnuvası'nda oynanacak tüm maçlar, TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
 
Turnuvaya katılan takım kadroları şunlar:
Beşiktaş Takımı
Fevzi Tuncay, Ali Tandoğan, Alpay Özalan, Koray Avcı, Sertan Eser, Tayfur Havutçu, Tümer Metin, Ahmet Dursun, Oktay Derelioğlu, İlhan Mansız.
Fenerbahçe Takımı
Recep Biler, Ali Güneş, Burhan Saatçioğlu, Erhan Albayrak, Tarık Daşgün, Ceyhun Eriş, Celil Sağır, Yusuf Şimşek, Serhat Akın, Elvir Baliç.
Galatasaray Takımı
Kerem İnan, Ümit Davala, Ergün Penbe, Soner Tolungüç, Hasan Şaş, Evren Turhan, Ayhan Akman, Mustafa Kocabey, Ümit Karan, Hakan Ünsal.
Trabzonspor Takımı
Metin Aktaş, Emrah Eren, Çağdaş Atan, Hasan Üçüncü, Güngör Öztürk, Soner Boz, Erman Özgür, Yattara, Mehmet Yılmaz, Hami Mandıralı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeBeşiktaşTrabzonspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.