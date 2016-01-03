Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası - Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor Beşiktaş Futbolcular Kadro Bilgileri

TV8'in sahibi olan, eski spor muhabiri Acun Ilıcalı'nın futbola olan düşkünlüğü yeni bir turnuvanın doğmasını sağladı. Acun Ilıcalı'nın yeni organizasyonu "4 Büyükler Salon Turnuvası" adı altında eski futbolcuların mücadele ettiği bir turnuva olacak. Sakarya'da düzenlenen turnuvanın düdüğü dün 20.00'da çalmıştı ve 19 Ocak'ta sona erecek





4 Büyükler Salon Turnuvası açılış maçında Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaştı.

Fenerbahçe 1 - 4 Galatasaray | İlk Yarı Sonucu

Galatasaray 6-5 Fenerbahçe (Maç Sonucu)

4 Büyükler Salon Turnuvası hangi kanalda?

4 Büyükler Salon Turnuvası'nda oynanacak tüm maçlar, TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Turnuvaya katılan takım kadroları şunlar:

Beşiktaş Takımı

Fevzi Tuncay, Ali Tandoğan, Alpay Özalan, Koray Avcı, Sertan Eser, Tayfur Havutçu, Tümer Metin, Ahmet Dursun, Oktay Derelioğlu, İlhan Mansız.

Fenerbahçe Takımı

Recep Biler, Ali Güneş, Burhan Saatçioğlu, Erhan Albayrak, Tarık Daşgün, Ceyhun Eriş, Celil Sağır, Yusuf Şimşek, Serhat Akın, Elvir Baliç.

Galatasaray Takımı

Kerem İnan, Ümit Davala, Ergün Penbe, Soner Tolungüç, Hasan Şaş, Evren Turhan, Ayhan Akman, Mustafa Kocabey, Ümit Karan, Hakan Ünsal.

Trabzonspor Takımı