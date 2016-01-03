Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası - Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor Beşiktaş Futbolcular Kadro Bilgileri

TV8'in sahibi olan, eski spor muhabiri Acun Ilıcalı'nın futbola olan düşkünlüğü yeni bir turnuvanın doğmasını sağladı. Acun Ilıcalı'nın yeni organizasyonu "4 Büyükler Salon Turnuvası" adı altında eski futbolcuların mücadele ettiği bir turnuva olacak. Sakarya'da düzenlenen turnuvanın düdüğü dün 20.00'da çalmıştı ve 19 Ocak'ta sona erecek
TV8'in sahibi olan, eski spor muhabiri Acun Ilıcalı'nın futbola olan düşkünlüğü yeni bir turnuvanın doğmasını sağladı. Acun Ilıcalı'nın yeni organizasyonu "4 Büyükler Salon Turnuvası" adı altında eski futbolcuların mücadele ettiği bir turnuva olacak. Sakarya'da düzenlenen turnuvanın düdüğü dün 20.00'da çalmıştı ve 19 Ocak'ta sona erecek