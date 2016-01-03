Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası Beşiktaş 6 - 6 Trabzonspor maç golleri ve özeti

TV8 ekranlarında yayınlanan Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvasında kozlar paylaşılıyor, Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmış ve ilk maçlarında 6-6 berabere kalmışlardı, bu karşılaşmanın geniş özetini ve golleirni haberimizde bulabilirsiniz
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un efsane futbolcularının lig formatında birbirleriyle mücadele ettiği turnuvanın ilk haftasını Galatasaray lider tamamladı.
Beşiktaş-Trabzonspor maçı nefes kesti
Tümer Metin, Hami Mandıralı, İlhan Mansız gibi efsanelerin forma giydiği günün ikinci mücadelesi Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması ise 6-6 beraberlikle sona erdi. Trabzonspor'un kaçtığı, Beşiktaş'ın kovaladığı maç sonunda Trabzonspor cephesinde hakeme yoğun tepkiler vardı.
4 Büyükler Salon Turnuvası'nda maçlar ne zaman?
Pazartesi akşamı saat 20.00'da oynanacak olan 2. hafta maçlarında Beşiktaş-Fenerbahçe ve Galatasaray-Trabzonspor maçları sahne alacak.