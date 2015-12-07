Sahaya İnen Taraftar Kaleciye Tekme Tokat Daldı

Yeşil sahalar bir kez daha holiganların saldırısına sahne oldu! Romanya 2. Ligi'nde Farul ile Dunarea Calarasi takımları arasında oynanan maçta sahaya giren öfkeli taraftar, Farul kalecisi Alexandru Gudea'ya tekme tokat girişti.

SAHAYA ATLADI, KALECİYE SALDIRDI

Dunarea Calarasi'nin Farul'u 6-1 yendiği maçın son anlarında ilginç bir an yaşandı. Sahaya atlayan öfkeli taraftar, Farul kalecisi Alexandru Gudea'ya tekme tokat girişti. Neye uğradığını şaşıran kaleci, taraftara karşılık vermek istedi ancak güvenlik güçleri araya girdi. Araya giren futbolcular, kaleciyi zor sakinleştirdi. Güvenlik güçleri de, öfkeli taraftarı, dışarı çıkardılar. Genç kaleci, yaşananan olayın ardından kırmızı kart gördü.