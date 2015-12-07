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Sahaya İnen Taraftar Kaleciye Tekme Tokat Daldı
Romanya'nın ikinci lig takımları Farul ile Dunarea Calarasi arasında oynanan mücadelenin 90+2. dakkasında sahaya dalan bir taraftar Farul kalecisi Alexandru Gudea'ya saldırdı, büyük şok yaşayan kaleciye diğer futbolcuların yardım etmesi ile kızgın taraftar etkisiz hale getirildi. Bu saldırıya karşılık veren Alexandru Gudea kırmızı kartla cezalandırılarak oyundan atıldı
07 Aralık 2015 Pazartesi 11:26
Romanya'nın ikinci lig takımları Farul ile Dunarea Calarasi arasında oynanan mücadelenin 90+2. dakkasında sahaya dalan bir taraftar Farul kalecisi Alexandru Gudea'ya saldırdı, büyük şok yaşayan kaleciye diğer futbolcuların yardım etmesi ile kızgın taraftar etkisiz hale getirildi. Bu saldırıya karşılık veren Alexandru Gudea kırmızı kartla cezalandırılarak oyundan atıldı
Yeşil sahalar bir kez daha holiganların saldırısına sahne oldu! Romanya 2. Ligi'nde Farul ile Dunarea Calarasi takımları arasında oynanan maçta sahaya giren öfkeli taraftar, Farul kalecisi Alexandru Gudea'ya tekme tokat girişti.
SAHAYA ATLADI, KALECİYE SALDIRDI
Dunarea Calarasi'nin Farul'u 6-1 yendiği maçın son anlarında ilginç bir an yaşandı. Sahaya atlayan öfkeli taraftar, Farul kalecisi Alexandru Gudea'ya tekme tokat girişti. Neye uğradığını şaşıran kaleci, taraftara karşılık vermek istedi ancak güvenlik güçleri araya girdi. Araya giren futbolcular, kaleciyi zor sakinleştirdi. Güvenlik güçleri de, öfkeli taraftarı, dışarı çıkardılar. Genç kaleci, yaşananan olayın ardından kırmızı kart gördü.
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