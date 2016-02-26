Saffet Sancaklı son olayları değerlendirdi şok iddialar

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, "Federasyon başkanlıkları ve yönetimlerine ehil olan, bu görevleri layıkıyla yapabilecek, Türk sporunun önünü açacak insanları seçelim" dedi.



"ÖNEMLİ MEVKİLERE YANDAŞLAR ATANIYOR"

Sancaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, özellikle AK Parti hükümetlerinde Türk sporunun tamamen siyasallaştığını, önemli mevkilere ve federasyon başkanlıklarına "yandaşların atandığını" öne sürdü. Federasyonların ehil olmayan insanlara teslim edildiğini savunan Sancaklı, Türk sporunun altına dinamit konulduğunu belirtti.

"TFF TÜZÜĞÜ DEĞİŞMELİ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve Kulüpler Biliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın acilen istifa etmesi gerektiğini vurgulayan Sancaklı, "TFF başına yıllarca milli takımlarda hizmet etmiş, uluslararası futbol camiasında da tanınan birisi getirilmelidir. TFF Yönetim Kurulunun yüzde 50'sinin milli futbolculardan oluşturulması gerekmektedir. Bu olay uluslararası arenada prestijli bir noktaya getirir, Türk Futboluna büyük moral olur ve önünü açar. TFF delege sisteminde de büyük sıkıntı bulunmaktadır. TFF delege sistemi tüzüğü bir an önce değiştirilmeli" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNUN ÖNÜNÜ AÇACAK İNSANLARI SEÇELİM"

"3 büyük kulüpte oynamış, milli takımın her kademesinde görev almış, Türk futbol tarihinde en çok gol atan 15-20 futbolcudan birisiyim. Ancak bugüne kadar TFF seçimlerinde delege bile olamadım ve Türk futbolunun geleceği ile ilgili hiçbir seçimde oy kullanamadım. Gelin siyaseti ikinci plana itin, federasyon başkanlıkları ve yönetimlerine ehil olan, bu görevleri layıkıyla yapabilecek, Türk sporunun önünü açacak insanları seçelim."