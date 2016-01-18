Sadi Tekelioğlu'ndan büyük sitem

Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, Bursaspor'a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından maçın hakemi Serkan Çınar'a ağır eleştiriler yaptı.



İŞTE TEKELİOĞLU'NUN SÖZLERİ...

"Bursaspor bizden daha çok mücadele etti. Çok tartışmalı pozisyon var. İlk golde Marin'e verilen faul, İkinci de Sercan'ın kendini atışı. Önce verilip sonra iptal edilen gol var. O golü ilk başta nasıl veriyorsun? O penaltıyı İstanbul'da olsa o takımların aleyhine verebilir misin? O penaltıyı İstanbul'da olsa o takımların aleyhine verebilir misin? Yeni açılan statlar için kurban keserler. Bizi de bu akşam kurban ettiler. Hakem bugün bizi mağlup etti ama inşallah MHK bunun hesabını kendisinden sorar. İnşallah bu Serkan Çınar'a uzun süre maç vermezler."