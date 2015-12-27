Sabri Sarıoğlu hiçbir yere gitmiyor

Devre arasında teknik direktör Mustafa Denizli 'nin talebi ile kesin olarak sağ bek takviyesi yapacak olan Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'ndan da vazgeçmiş değil.

4 Aralık 2015 tarihinde sarı kırmızılı yönetimin isteği üzerine sözleşmesini 1 yıl uzatacak olan opsiyon maddesinden vazgeçen Sabri, bu imzayı atarken söylediği bir cümle ile de gönülleri fethetti...

JESTi KARŞILIKSIZ KALMADI

Kazanılmış hakkından vazgeçen Sabri G.Saray yöneticileri ve Denizli'ye, "Ben futbolu G.Saray'da bırakmak istiyorum. Siz hangi şartlarda ne kadar uygun görürseniz o kadar oynarım." diyerek imzayı attı.

Futbolculuk kariyerini Galatasaray'da sonlandır-makta kararlı 31 yaşındaki futbolcuya, Denizli'nin onayı halinde sezon sonunda yıllık ücreti düşürülüp aşağı çekilip 1 yıllık kontrat imzalatılacak. Kısaca şu anda sağ bek için Ajaxlı Van Rhijn, Juventus'lu Martin Caceres ve PSG'li Van der Wiel ile temas halindeki G.Saray bu 3 oyuncudan birini alsa da Sabri ile yollarını ayırmayacak.