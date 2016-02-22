Sabri Sarıoğlu hakkında çıkan haberlere sitem etti!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Sabri Sarıoğlu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Sabri Sarıoğlu, zorlu bir maç olduğunu kaydederken, kendine yapılan eleştirilere de tepki gösterdi.



"BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAZLAR İNŞALLAH"

''Çok iyi mücadele ettik." diyen sarı kırmızılı futbolcu, "Herkes hocamızın verdiği görevi yerine getirdi. İnşallah güzel bir seri yaşarız. Sonuçta bizim rakibimiz ama aynı meslekten, görüştüğümüz arkadaşlarımız. Futbol dışında da arkadaşlığımız var. Saha içinde bazen hırçınlıklar oluyor. Onlara da geçmiş olsun diyorum, bir daha böyle bir şey yaşamazlar inşallah.'' diye konuştu.

''GALATASARAY SEVGİMİ KİMSE AZALTAMAZ''

Kötü oynadığı yönünde gelen eleştirilere ise Sarıoğlu, "'Varımı, yoğunu kulübüm için verdim. Yeri geldi alkışlandım, yeri geldi tepki çektim ama hiçbir zaman Galatasaray sevgisini içimden kimse azaltamaz. Ama geçen sene yaşadığımız şampiyonlukta pay sahibi olmak benim için büyük gurur kaynağı. Oynamadığım zaman da oynayan arkadaşlarımı nasıl motive ederim diye düşündüm. Ancak geçen sene kadro dışı kaldıktan sonra bilerek haberler yapıldı. Ben Galatasaraylıyım. Ben yıllarca sözleşmemde pazarlık yapmadık. Geçen seneki şampiyonluktan sonra kulübüm bana sözleşme teklif etti. Yazılı basın, her gün aldığım ücreti kuruşu kuruşuna yazdılar. Beni sevmeyebilirler. Ama neden oluyor bunlar, ben de bilmiyorum. Benden başka kuruşu kuruşuna parası yazılan var mı?

"KÖTÜ OYNAYABİLİRİM AMA KÖTÜ MÜCADELE ETMEM"

Dışarıdaki insanlar da bunları ister istemeden inanıyor. Çok şey var konuşacak ama ben yine konuşmayacağım. Bana para göz dediler, aldığın para haram dediler. Ama biraz saygı göstermesini bilmemiz gerekiyor. Ben Galatasaraylıyım, içimdeki Galatasaray sevgisini kimse azaltamaz. Sahada olduğum zaman kötü oynayabilirim ama kötü mücadele etmem.'' ifadelerini kullandı.