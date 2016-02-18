Sabri Sarıoğlu eşini şımartmaya devam ediyor

Galatasaray'ın emektar futbolcusu Sabri Sarıoğlu, özel bir havayolu şirketinde yardımcı pilot olarak işe başlayan eşi Yağmur için kesenin ağzını açtı.





590 BİN TL DEĞERİNDE JEST

Geçtiğimiz yıl eşine hediye ettiği 2.5 milyon TL'lik Lamborghini'yle haber olan futbolcunun jestleri bitmek bilmiyor. Eşine 590 bin TL değerindeki hibrit BMW i8 satın alan Sarıoğlu, özel plaka da taktırdı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaraylı futbolcu daha önce aldığı otomobil nedeniyle divan toplantısında tepki çekince aracı elinden çıkarmıştı.