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Sabri Sarıoğlu eşini şımartmaya devam ediyor

Gаlаtаsаrаylı Sabri Sаrıоğlu, özel bir hаvаyоlu şirkеtindе yаrdımcı pilоt оlаrаk işе bаşlаyаn еşi Yağmur için 590 bin TL dеğеrindеki hibrit BMW i8 sаtın аldı

Sabri Sarıoğlu eşini şımartmaya devam ediyor

 Galatasaray'ın emektar futbolcusu Sabri Sarıoğlu, özel bir havayolu şirketinde yardımcı pilot olarak işe başlayan eşi Yağmur için kesenin ağzını açtı.


590 BİN TL DEĞERİNDE JEST

Geçtiğimiz yıl eşine hediye ettiği 2.5 milyon TL'lik Lamborghini'yle haber olan futbolcunun jestleri bitmek bilmiyor. Eşine 590 bin TL değerindeki hibrit BMW i8 satın alan Sarıoğlu, özel plaka da taktırdı.



TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaraylı futbolcu daha önce aldığı otomobil nedeniyle divan toplantısında tepki çekince aracı elinden çıkarmıştı.
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