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Ryan Donk'un zor anları gazeteciye yalvardı

Adı şu sıralar Galatasaray ile anılan Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Ryan Donk Kuruçeşme'de kız arkadaşıyla görüntülenince panikledi

Ryan Donk'un zor anları gazeteciye yalvardı
 Adı şu sıralar Galatasaray ile anılan  Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Ryan Donk Kuruçeşme'de kız arkadaşıyla görüntülenince panikledi
Adı Galatasaray'la anılan Kasımpaşa'nın Hollandalı kaptanı Ryan Donk, önceki akşam kız arkadaşıyla Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. Mekan çıkışı görüntülenen Donk, az Türkçe'siyle "Abi fotoğraf sil lütfen, kariyer tehlike" sözleriyle gazetecilere seslendi.

"ABİ FOTOĞRAFI SİL LÜTFEN"

Hafta sonu oynanan maçta 90+4'te attığı golle takımı Kasımpaşaspor'u, Mersin İdmanyurdu karşısında 2-1 öne geçiren Donk, Sortie'yi saat 05.00'te terk etti. Galatasaray'a transfer olacağı söylenen Donk ve yardımcıları, görüntü alınmasını istemedi. Mekan çıkışı görüntülenen Donk, az Türkçe'siyle "Abi fotoğrafI sil lütfen, kariyer tehlike" sözleriyle gazetecilere seslendi.







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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKasımpaşaRyan Donk
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