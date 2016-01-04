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Ryan Donk'un imza tarihi netleşti

Galatasaray'ın Kasımpaşa kulübünden transfer ettiği Ryan Donk'un yarın imza sonrasında antremana katılması bekleniyor

Ryan Donk'un imza tarihi netleşti

 Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında beklentilerin uzağında kalan ve zirvenin 11 puan gerisinde yer alan Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bir süredir görüşme halinde olduğu ve prensip anlaşmasına vardığı Kasımpaşa’nın Hollandalı yıldızı Ryan Donk ile imza aşamasına geldi.



BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO



29 yaşındaki oyuncunun, yarın itibariyle başlayacak olan İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ile birlikte imzayı attıktan sonra yeni takımıyla Florya’da ilk antrenmanına çıkması bekleniyor. Bu sezon Kasımpaşa formasını ligde 16 maçta terleten ve 2 kez de gol sevinci yaşayan Donk için sarı kırmızılılar, Kasımpaşa’ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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