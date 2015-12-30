Ryan Donk'un Galatasaray'dan kazanacağı ücret belli oldu

Galatasaray yönetimi, yeni dönemde oyuncuların maç başı ücretleri konusunda politika değiştirdi. Donk, sarı-kırmızılı formayla oynadığı 25 maça kadar maç başı ücret almayacak. Deneyimli futbolcu oynayacağı 26. karşılaşmadan itibaren maç başı 15 bin Euro kazanmaya başlayacak. Donk için ayrıca Ziraat Türkiye Kupası için maç başı ücreti verilmeyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin kadroda görmek istediği isimlerden olan Ryan Donk için Kasımpaşa kulübü ile yapılan pazarlıklarda 2 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanmıştı.

3 Ocak'ta İstanbul'da ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray'da Ryan Donk'un Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanlara katılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar 9 Ocak'ta Karşıyaka ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldikten sonra Antalya'ya geçerek hazırlıklarını Belek'te sürdürecek. Donk'un ikinci yarı öncesi yapılacak kampta çalışmalarda yer alacağı belirtildi.