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Ryan Donk'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj

Galatasaray'ın anlaştığı ve Salı günü ilk açıklayacağı transferlerden olan Ryan Donk tatilini bitirdiği yorgunluğunu attığını ve geri döneceği mesajını yolladı

Ryan Donk'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran mesaj

 Salı günü başlayacak ara transfer döneminde Galatasaray ilk olarak Ryan Donk'u açıklayacak.

Kendisi ve kulübü Kasımpaşa ile her konuda anlaşma sağlayan futbolcuyla ilgili KAP'a resmi açıklama yapılacak. Surinam asıllı Hollandalı Donk eski takım arkadaşı Babel'le birlikte ülkesindeki tatilinden pazar günü İstanbul'a döndü.

Galatasaray'ın müstakbel futbolcusuna dönüş yolunda, "Biraz daha bekleyin. Tatilde dinlendim, yorgunluğumu attım. Artık dönüyorum" demekle yetindi.

1.5 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı biliniyor. 2.5 yıllık imza atacak Donk'a ise sezon başına 1.5 milyon Euro garanti para ödenecek.

Donk'un maç başı parasına hak kazanması için için lig ve Avrupa'da 25 maç sınırını geçmesi gerekiyor. Hollandalı oyuncu 26'ncı maçından itibaren maç başına 15 bin Euro daha kazanacak.

Donk Kasımpaşa'da senelik 800 bin Euro'ya oynuyordu.

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Ryan Donk
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