Ryan Donk Maçın hakemine patladı

DONK'UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Olmaması gereken bir skordu, girdiğimiz pozisyonlar vardı, rakibimiz şanslıydı. Hata yaptığımız zaman bizi cezalandırdılar. Bugün rakipten çok hakemlerle mücadele etmek zorunda kaldık. Bizim aleyhimize yapılan hatalar var. Hakemlerle daha çok uğraşmak zorunda kaldık"

"KENDİ KENDİMİZE HATA YAPARSAK..."

"Puan farkı var ve bunun bilincindeyiz. Bizim yapmamız gereken maçları kazanmak. Kendi kendimize hatalar yaparsak hiçbir zaman rakiplerimizi yakalama şansı bulamayacağız. Orta sahada da, stoperde de oynayabiliyorum. Bugün birr ihtiyaç oldu ve stoper oynadım"