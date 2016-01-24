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Ryan Donk Maçın hakemine patladı

Dün akşam oynanılan maçta Osmanlıspor'a 3-2 yenilen Galatasaray oyuncusu Ryan Donk maçın hakemi ve oynadıkları oyun hakkında konuştu

Ryan Donk Maçın hakemine patladı

 DONK'UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"Olmaması gereken bir skordu, girdiğimiz pozisyonlar vardı, rakibimiz şanslıydı. Hata yaptığımız zaman bizi cezalandırdılar. Bugün rakipten çok hakemlerle mücadele etmek zorunda kaldık. Bizim aleyhimize yapılan hatalar var. Hakemlerle daha çok uğraşmak zorunda kaldık"

"KENDİ KENDİMİZE HATA YAPARSAK..."

"Puan farkı var ve bunun bilincindeyiz. Bizim yapmamız gereken maçları kazanmak. Kendi kendimize hatalar yaparsak hiçbir zaman rakiplerimizi yakalama şansı bulamayacağız. Orta sahada da, stoperde de oynayabiliyorum. Bugün birr ihtiyaç oldu ve stoper oynadım"

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Ryan Donk
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