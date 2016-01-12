Ryan Babel Galatasaraylı taraftarları ikiye böldü

Galatasaray'ın devre arasında hücuma yapacağı takviye için ismi anılan adaylardan Ryan Babel, sosyal medyadan gündem yaratan bir paylaşımda bulundu.



Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ain'de forma giyen Hollandalı oyuncu, sarı-kırmızı renklerde iki kalp paylaştı ve G.Saray taraftarlarını hareketlendirdi.

TARAFTARLARI İKİYE BÖLDÜ

Bazı Galatasaray taraftarları Babel'in transferine sıcak bakarken, bir kısım ise oyuncunun G.Saray'a gelebilmek için böyle hamleler yaptığını kaydetti.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Ryan Donk da, transferi öncesinde benzer bir paylaşımda bulunmuştu.