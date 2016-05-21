Rusya’nın Kralı CSKA Moskova

Son haftaya 62 puanla lider giren CSKA Moskova , Gökdeniz Karadeniz'in forma giydiği Rubin Kazan'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. CSKA tarihinde 13. şampiyonluğa ulaştı.

CSKA'nın şampiyonluk yarışındaki rakibi 60 puanlı Rostov ise lig de iddiasız konumda olan Terek Grozny'i deplasmanda 2-0 yenmesine rağmen ikincilikte kaldı.

RUBİN'İN BÜYÜK BASKISI GOL GETİRMEDİ

CSKA 1-0 öne götürdüğü maçta kalesinde çok büyük tehlikeler atlattı. Gökdeniz Karadeniz'in de 90 dakika oynadığı mücadelede ev sahibi ekip özellikle son bölümde çok net fırsatlardan sonuç alamadı.

CSKA Moskova böylece Devler Ligi'nde ilk torbada yer alma hakkı elde etti. Moskova ekibi temsilcimiz Beşiktaş ile gruplara katılması halinde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

RUBİN KAZAN-CSKA: 0-1

Gol: 18' Dzagoev

İLK 11'LER

Rubin: Ryzhikov, Kuzmin Kverkveliya, Bergström, Cotugno, Caktas, Ozdoev, Tkachuk, Gökdeniz Karadeniz, Dzhalilov, Kanunnikov

CSKA: Akinfeev, Fernandes, Ignashevich, Berezutski, Schennikov, Wernbloom, Tosic,Dzagoev, Eremenko, Natcho, Ahmed Musa

TEREK-ROSTOV: 0-2

Gol: Noboa 30', Erokhin 50'

İLK 11'LER

Terek: Godzyur, Rodolfo, Semenov, Pliev, Ken, Ivanov, Piriz, Rybus, Utsiev, Kadirov, Sadaev

Rostov: Dzhanaev, Bastos, Novoseltsev, Rotenberg, Kudryashov, Margasov, Kalachev, Noboa, Gatskan, Poloz, Azmoun