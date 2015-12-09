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Rusya Federasyonu Türk Bayrağı Yakan Taraftara Acımadı

Spartak Moskova - Krylya Sovetov maçında Türk Bayrağı yakıp provakasyon ateşini alevlendiren tarafta acımadı, rus taraftara 4 bin TL para cezası kesildi

Rusya Federasyonu Türk Bayrağı Yakan Taraftara Acımadı
 Spartak Moskova - Krylya Sovetov maçında Türk Bayrağı yakıp provakasyon ateşini alevlendiren tarafta acımadı, rus taraftara 4 bin TL para cezası kesildi
Rusya Futbol Federasyonu, tribünde Türk bayrağı yakan Rus taraftarlara 100 bin ruble (4 bin 220 TL) para cezası verdi.

"Rus uçağının düşürülmesi" olayının ardından Türkiye ile Rusya arasında yaşanan siyasi gerilim futbola da yansımış, Rusya Premier Ligi'nde Spartak Moskova ile Krylya Sovetov takımları arasında oynanan karşılaşmada Spartak taraftarları Türk bayrağı yakmıştı.

FEDERASYON CEZAYI KESTİ

Olayın ardından konuyla ilgili incelemelerini başlatan Rusya Futbol Federasyonu, Türk bayrağını yakan taraftarlara para cezası verdi. Federasyon, cezanın 100 bin ruble (4 bin 220 TL) olduğunu açıkladı.
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