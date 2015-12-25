Rusya'dan Türkiye'ye Kamp Şoku!

Devre arası kampında futbolun kalbi 'Antalya'da atacak. Antalya'ya devre arası kampında Türkiye'nin yanı sıra dünyanın bir çok ünlü takımı da gelecek.

ANTALYA'YA AKIN EDECEKLER

Antalya'da bulunan oteller ocak ayında başlayacak devre arası kampına hazırlanıyor. Devre arası kampı için her yıl binlerce takımı ağırlayan Antalya, bu yıl da birbirinden ünlü takımları konuk edecek. Özellikle iklim şartlarının uygun olması takımların Antalya'yı seçmesinde birinci neden olarak biliniyor. Antalya'ya bu yıl gelecek kulüpler arasında Bayern Münih, Darmstadt 98, Werder Bremen, Galatasaray ve Beşiktaş gibi ünlü kulüpler bulunuyor.

"YÜZDE 50 KAYIP BEKLİYORUZ"

WOW Otelleri Spor Direktörü Süreyya Ertuğrul, devre arası kampına 11 sahada hazırlandıklarını belirtti. Her yıl 250 takım ağırladıklarını fakat bu yıl yaşanılan Rusya krizinden dolayı yüzde 50 gibi bir kayıp beklediklerini dile getiren Ertuğrul, "Kayıp sadece Rus takımları arasında değil. Başka ülkelerde de yaşanıyor. Bunun en önemli sebebi yaşanan terör olayları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan patlamadan sonra 3 tane takım iptal oldu. Bir çok ülkeden iptal kararları alıyoruz. Rusya ile yaşananlar da bunda büyük rol oynuyor. Diğer takımların gelmesini etkileyen iki neden var. Diğer takımlar buraya Rusya ile maç yapmaya ve oyuncu transferi yapmak için gelecekler vardı. Bir de Rusya'nın Türkiye'ye olan tehditvari tutumu diğer takımları da etkiliyor. Alman takımlarında şu an için bir sıkıntı görmüyoruz. Bu yıl Almanya, Ukrayna, Kazakistan ve Bulgaristan başta olmak üzere bir çok ülkeden takım bekliyoruz" diye konuştu.

"TURNUVALAR İPTAL OLDU"

Devre arası kampına katılan takımlar arasında her yıl düzenlenen turnuvalara da değinen Süreyya Ertuğrul, "Türkiye Kupası maçlarının 9-10 Ocak'ta oynanmasından dolayı bir takvim darlığı yaşandığını görüyoruz. Bundan dolayı turnuvalar yapılmayacak. Şu an turnuva için uygun bir zemin yok. Rus takımlarına yönelik bir turnuva planlanmıştı ama bu da yaşanılan durumdan dolayı iptal etti. Sadece Belek'te Sun Ekspres Turnuvası'nın olacağını biliyorum" dedi.

"ANTALYA STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP"

Emir Hotel Grubu Kurumsal Satış Müdürü Selçuk Kısa ise Antalya'nın kış dönemi kampı için stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Kış dönemi kampına 10 sahada hazırlık yaptıklarını ifade eden Selçuk Bey, "Geçen yıl grup olarak 70 takıma hizmet verdik. Bu yılda aynı sayıyı bekliyoruz. Buraya gelen takımlar memnun olduktan sonra sürekli gelmek ister. Yurt dışındaki basında Türkiye aleyhine çıkan yazılar bir çok takımı etkiliyor. Aileler, çıkan yazılardan dolayı gençlerin gelmesini istemiyor. Bu yıl İsviçre'den Djurgarden takımı başta olmak üzere Azerbaycan, Romanya A Milli Takımı, Avusturya'dan ve Almanya'dan takımlar bekliyoruz. Türk takımlarından da Eskişehirspor başta olmak üzere bir çok takım bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"800 İLE 900 ARASINDA TAKIM İPTAL ETTİ"

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Ferit Turgut Kamp için uçak krizi öncesi 2 bin 500 takım beklediklerini bu sayının yaşanılan uçak krizinden sonra bin 500 takıma düştüğünü belirtti. Şu ana kadar herhangi bir Rus takımının kamp için rezervasyon yaptırmadığını söyleyen Ferit Turgut, "Elimize ulaşan bilgilere göre 800 ile 900 arasında takımın iptal ettiğini biliyoruz" sözlerini sarf etti.

Kış dönemi kampı için Antalya merkez ve ilçelerinde 42 hotelde 136 futbol sahası bulunuyor. Her yıl çeşitli ülkelerden gelen farklı futbol takımları ile sahalarda futbol fırtınası esiyor. - ANTALYA