Rusya'dan Dünya Kupası için flaş karar!

FIFA 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Rusya, yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı bu organizasyon için yapacağı harcamaları kesme kararı aldı. Rus hükümetinin aldığı karara göre 8.2 milyar dolarlık harcamalardan yaklaşık 80 milyon dolarlık kesinti yapılacak.





2018 DÜNYA KUPASI HARCAMALARI AZALACAK

Petrol fiyatlarının düşmesi ve Batı ülkelerinin yaptırımları sürdürme kararı almasından dolayı 2016 bütçesinde revizyona giden ve birçok kalemde tasarruf kararı alan Rusya, 2018 Dünya Kupası için yapacağı harcamaları da buna dahil etti.





İLK RAKAM 664 MİLYAR RUBLEYDİ

2010 yılında 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hakkı kazanan Rusya, uluslararası futbol organizasyonu için birçok yatırım yapmıştı. Bunların büyük kısmını yeni stadyumlar ve otellerin inşa edilmesi oluşturuyor. Rus Interfax ajansına göre Dünya Kupası için ilk bütçe kararı 2013'te alınmıştı ve miktarı 664 milyar ruble (8.8 milyar dolar) olarak belirlenmişti. Ancak geçen 3 yıl içinde bu rakam birkaç kez düşürülmüştü.

ANLAŞMALAR ETKİLENMEYECEK

Yapılan son değişiklikle yapılan kesintiler arasında Moskova'da uluslararası bir yayın merkezi kurulması da bulunuyor. Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, yeni bir yayın merkezi inşa etmek yerine Moskova'daki bir toplantı merkezinin bu amaçla kullanılarak tasarruf yapılabileceğini açıklamıştı. Ancak bu değişiklik, turnuva için yapılan yayın anlaşmalarını etkilemeyecek.

Kesintiler arasında Dünya Kupası'nda antrenman merkezi olarak kullanılacak bir futbol akademisinin yenilenmesi planları da bulunuyor.

BAKAN DAHA ÖNCE "ARTIK BAŞKA KESİNTİ YAPILMAYACAK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz Ekim ayında Rusya Spor Bakanı Vitali Mutko, Dünya Kupası bütçesinden yapılan kesintilerle ilgili "Artık başka kesinti yapılmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

Geçen yıl da bazı lüks oteller, televizyon tesisleri ve antrenman merkezleri ile ilgili kesintiler yapılmıştı.