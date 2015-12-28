Ruslardan sonra bir darbede Vitor Pereira'dan

Fenerbahçe büyük atılım yaparak başladığı 2015-2016 sezonunun ilk yarsını alnının akıyla atlatmak üzere. Ligde zirve yarışını sürdüren Kanarya, Avrupa’da da UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkmayı başardı. Kupaya da iyi bir giriş yapan Sarı-Lacivertliler’de oynanan oyun ise uzun bir süre kafalarda soru işaretleri bıraktı. Fakat son dönemlere doğru herkesin saygısını kazanmaya başlayan Vitor Pereira’nın takımının ikinci dönem performansı merak konusu oldu. Devre arasını nasıl geçireceği ve 2. yarıda nasıl bir Fenerbahçe olacağı tüm camia tarafından merak edilirken Portekizli hoca devre arası kampı yapmama kararı aldı. İşte Vitor Pereira’nın kararının sebepleri:



1- ZAMAN ÇOK DAR



Bu sezon Euro 2016 olmasından dolayı kısa tutulan devre arası kupa maçlarının da dahil olmasıyla iyice daraldı. Bugün son maçını oynayacak Fenerbahçe’de futbolcular 6 gün izin yapıp 4 Ocak’ta çalışmalara başlayacak. 9 ve 13 Ocak’ta kupada Giresunspor ile oynayacak olan Sarı-Lacivertliler’in ilk lig maçı ise 17 Ocak’ta Eskişehirspor ile. Tüm bu fikstürde kamp için 4’ü ile 9’u arasında sadece 5 günü bulunan Sarı-Lacivertliler Antalya’ya gitmeleri halinde 2 günün de yolda geçeceği göz önüne alan Pereira ve kurmayları bu kampın çok anlamsız olacağı görüşünde birleşti.



2-ZATEN SÜREKLİ KAMP YAPILIYOR



Devre arasında kamp yapılmamasına karar verilmesine sebep olan etkenlerden birisi de takımın bu yıl 3 branşta yoluna devam etmesinden dolayı zaten çok yoğun bir takvimde oynayıp her maçtan bir gün önce kamp yapması oldu. Ailelerinden bu sebeple nerederse her hafta 2-3 gün uzak kalan futbolcuların devre arasında vakitlerini aileleriyle geçirmelerinin takıma daha fazla katkı sağlayacağı düşünülüyor.



3-TAKIMIN MOTİVASYON AÇIĞI YOK



Kampların yapılma sebebi yoğun çalışma temposunun yanı sıra takım içindeki arkadaşlığın ve takımın motivasyonunun üst seviyelere çıkarılmasının hedeflenmesi. Fakat teknik direktör Vitor Pereira bu konuda takımında bir eksiklik görmüyor. Takım içindeki iletişimin gelişiminden memnun olan ve oyuncularının maç motivasyonlarını oldukça beğenen Portekizli teknik adam, zaten futbolcuların EURO 2016’dan dolayı herhangi bir motivasyona ihtiyaçları olmadığına da inanıyor.



4-İNGİLTERE’DE DEVRE ARASI YOK



Yıllardır Türkiye’de alışkanlık olan devre arası kampı bilindiği üzere İngiltere futbol kültüründe olmayan bir olgu. Antrenman bilimi konusunda oldukça deneyimli olan ve akademik geçmişi çok parlak olan teknik direktör Vitor Pereira da hem İngiltere Ligi’ni yakından takip ediyor hem de takımının fiziksel durumunu en üste çıkaracak çalışma programlarını hazırlıyor. Devre arası kampının zorunluluk olmadığını düşünen Pereira bu yüzden takımını Antalya’ya götürmüyor.



5-HAVA ŞARTLARINA ALIŞMAK GEREK



Fenerbahçe’nin Antalya’ya gitmeme sebeplerinden birisi de oldukça zorlu hava şartlarında mücadele etmesi. Molde ve Ankara’da oldukça soğuk havada mücadele eden Kanarya, İstanbul’da yapılacak çalışmaların hangi hava şartlarında olursa olsun takımı etkilemeyeceğini ve bu yüzden Antalya’da güzel havada çalışmanın fayda değil tersine zarar getireceğini düşünüyor. Kupada Giresunspor, ligde Eskişehirspor ile oynayacak Sarı-Lacivertliler’i bu deplasmanlarda zorlu hava şartları beklediği düşünülürse İstanbul’da olası kötü şartların uyum açısından daha faydalı olacağı hesaplanıyor.

Kaynak : Habertürk