Ruslar maçın favorisini açıkladı!

Sovsport internet sitesinin düzenlediği ankete katılan Rus futbolseverlerin sadece yüzde 21'i Lokomotiv'in Fenerbahçe'yi yenebileceğini dile getirdi. Yüzde 44'ü ise temsilcimizin 1 ya da 2 farklı kazanacağını tahmin etti.



RUSLARIN FAVORİSİ FENERBAHÇE

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Rus futbolseverlerin, Lokomotiv Moskova'ya İstanbul deplasmanında hiç inanmadıkları ortaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak olan kırmızı­yeşilli ekibin bu maçtaki şansını değerlendiren Sovsport internet sitesi okuyucuları tercihlerini ev sahibi ekipten yana kullandı.





İŞTE ANKET SONUÇLARI

"Fenerbahçe ­- Lokomotiv maçı nasıl bitecek?" sorusunun sorulduğu ankete yüzlerce sporsever katıldı. Yüzde 58'inin Fenerbahçe'nin galibiyetine inandığı katılımcıların verdikleri yanıtlar sonunda şu tablo ortaya çıktı:

% 44 '1 ya da 2 farklı Fenerbahçe galibiyeti'

% 19 '1 ya da 2 farklı Lokomotiv galibiyeti'

% 18 'Berabere biter'

% 14 'Fenerbahçe çok farklı kazanır'

% 3 'Golsüz beraberlik olur'

% 2 'Lokomotiv çok farklı kazanır'