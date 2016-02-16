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Ruslar maçın favorisini açıkladı!

Rus bаsınının yаptığı аnkеtе görе, Fеnеrbаhçе-Lоkоmоtiv Mоskоvа mаçının favorisi sаrı-lаcivеrtli еkip оlаrаk göstеrildi

Ruslar maçın favorisini açıkladı!

 Sovsport internet sitesinin düzenlediği ankete katılan Rus futbolseverlerin sadece yüzde 21'i Lokomotiv'in Fenerbahçe'yi yenebileceğini dile getirdi. Yüzde 44'ü ise temsilcimizin 1 ya da 2 farklı kazanacağını tahmin etti.

RUSLARIN FAVORİSİ FENERBAHÇE

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Rus futbolseverlerin, Lokomotiv Moskova'ya İstanbul deplasmanında hiç inanmadıkları ortaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak olan kırmızı­yeşilli ekibin bu maçtaki şansını değerlendiren Sovsport internet sitesi okuyucuları tercihlerini ev sahibi ekipten yana kullandı.

İŞTE ANKET SONUÇLARI

"Fenerbahçe ­- Lokomotiv maçı nasıl bitecek?" sorusunun sorulduğu ankete yüzlerce sporsever katıldı. Yüzde 58'inin Fenerbahçe'nin galibiyetine inandığı katılımcıların verdikleri yanıtlar sonunda şu tablo ortaya çıktı:

% 44 '1 ya da 2 farklı Fenerbahçe galibiyeti'
% 19 '1 ya da 2 farklı Lokomotiv galibiyeti'
% 18 'Berabere biter'
% 14 'Fenerbahçe çok farklı kazanır'
% 3 'Golsüz beraberlik olur'
% 2 'Lokomotiv çok farklı kazanır'
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FеnеrbаhçеLоkоmоtiv Mоskоvа
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