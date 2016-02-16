Ruslar maçın favorisini açıkladı!

Sovsport internet sitesinin düzenlediği ankete katılan Rus futbolseverlerin sadece yüzde 21'i Lokomotiv'in Fenerbahçe'yi yenebileceğini dile getirdi. Yüzde 44'ü ise temsilcimizin 1 ya da 2 farklı kazanacağını tahmin etti.
RUSLARIN FAVORİSİ FENERBAHÇE
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Rus futbolseverlerin, Lokomotiv Moskova'ya İstanbul deplasmanında hiç inanmadıkları ortaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak olan kırmızıyeşilli ekibin bu maçtaki şansını değerlendiren Sovsport internet sitesi okuyucuları tercihlerini ev sahibi ekipten yana kullandı.
İŞTE ANKET SONUÇLARI
"Fenerbahçe - Lokomotiv maçı nasıl bitecek?" sorusunun sorulduğu ankete yüzlerce sporsever katıldı. Yüzde 58'inin Fenerbahçe'nin galibiyetine inandığı katılımcıların verdikleri yanıtlar sonunda şu tablo ortaya çıktı:
% 44 '1 ya da 2 farklı Fenerbahçe galibiyeti'
% 19 '1 ya da 2 farklı Lokomotiv galibiyeti'
% 18 'Berabere biter'
% 14 'Fenerbahçe çok farklı kazanır'
% 3 'Golsüz beraberlik olur'
% 2 'Lokomotiv çok farklı kazanır'