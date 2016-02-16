Ruslar Fenerbahçe maçı başlamadan senaryoya başladı!

1994 FIFA Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu olan ve bir dönem İstanbulspor forması da giyen eski Rus milli futbolcu Oleg Salenko, Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaşacak Lokomotiv Moskova takımının taraftarını uyardı.





"PROVOKASYONLAR DAHA DA ARTACAKTIR"

Gazetem.ru'da yer alan habere göre maç öncesi ve sonrası provokasyonlar olabileceğini söyleyen Salenko, "İstanbul'da Lokomotiv taraftarına her şey olabilir. İki ülke arasında şu andaki gergin ilişkileri göz önüne aldığımızda Lokomotiv taraftarına maça gitmeleri için tavsiyede bulunmayacağım. Eğer Fenerbahçe kötü oynarsa provokasyonlar daha da artacaktır" dedi.

DÜNYA KUPASI'NDA TARİHE GEÇTİ

Hatırlanacağı üzere Oleg Salenko, 1996-1998 yılları arasında İstanbulspor forması giymiş ve çıktığı 21 karşılaşmada 11 gol atmıştı. Rus futbolcuyu akıllara kazıyan olay ise, 1994'te ABD'de oynanan FIFA Dünya Kupası'nda Rusya forması ile Kamerun'a karşı 5 gol atarak FIFA Dünya Kupası tarihinin bir maçta en çok gol atan oyuncu unvanına sahip olması.