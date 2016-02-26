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Rus Basınının Niasse iddiası şaşırttı!

Fеnеrbаhçе'nin Avrupа Ligi sоn 32 turu rövаnş mаçındа Lоkоmоtiv Mоskоvа ile 1-1 kаlаrаk tur atlaması Rus spоr bаsınındа gеniş yеr buldu

Rus Basınının Niasse iddiası şaşırttı!

 Rus spor basınında yer alan haberlerde, Lokomotiv Moskova'nın Fenerbahçe karşısında sergilediği futbol eleştirilirken, özellikle Rusya liginin tatilde olması ve Oumar Niasse'nin takımdan gönderilmesi gibi faktörlerin eşleşmenin sonucuna etki ettiği savunuldu.

Bazı yorumlarda ilk maçta elde ettiği skor avantajını iyi kullanan sarı-lacivertlilerin sahadan istediğini alarak ayrılan taraf olduğu yazıldı.

Karşılaşma nedeniyle Rus polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı belirtilen haberlerde, maçın istenmeyen bir olay yaşanmadan sona erdiğine vurgu yapıldı.

Sovetskiy Sport gazetesi, "Lokomotiv, Avrupa Ligi'ne veda etti" başlığıyla verdiği haberde,"Fenerbahçe karşısına forvetsiz çıkan Lokomotiv Moskova kupadan elendi" denildi.

Haberde, maçın başında Moskova ekibinin Fernandes'le oyuna ağırlık koymaya çalışsa da Fenerbahçe'nin özellikle kanatlarda üstünlük sağladığı ve ilk yarıda oyunu istediği gibi yönlendirdiği üzerinde duruldu.

Aynı gazetede yer alan bir yorum yazısında ise golcü futbolcu Oumar Niasse'nin takımdan gönderilmesinin Lokomotiv Moskova için affedilemez bir hata olduğu savunuldu.

Sport-Express gazetesinin, "Lokomotiv, zaferi Fenerbahçe'ye bıraktı" başlığıyla verdiği haberde, "Lokomotiv, 1-1'lik Fenerbahçe beraberliğiyle kupanın dışında kaldı" ifadesi kullanıldı.

Rsport ajansı, haberinde "Lokomotiv, Fenerbahçe'yi geçebilirdi ama bir şeyler yetmedi"başlığını kullandı. Haberde maçla ilgili detaylı anlatımın yanı sıra geniş yorum, röportaj ve analizlere yer verildi.

RBC ajansı ise Avrupa Ligi'nde mücadele eden tüm Rus kulüplerinin elendiğine vurgu yaptı.

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