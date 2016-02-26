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Rui Casaca'dan Fenerbahçe maçı için ilginç açıklama!

UEFA Avrupа Ligi sоn 16'da Fеnеrbаhçе ile еşlеşеn Portekiz еkibi Brаgа'nın spоrtif dirеktörü Rui Casaca, "Zevk аlmаmız gеrеkеn mаçlаr, nеlеr оlаcаk görеcеğiz. "dеdi

Rui Casaca'dan Fenerbahçe maçı için ilginç açıklama!

 UEFA Avrupa Ligi son 16'da Fenerbahçe ile eşleşen Portekiz ekibi Braga'nın sportif direktörü Rui Casaca, iki karşılaşmayla ilgili konuştu. Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Rui Casaca, "Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncuları var. Portekizli oyuncuları ve teknik direktörleri var. Şuan Türkiye Ligi'nde ikinci sıradalar. Zevk almamız gereken maçlar, neler olacak göreceğiz" dedi.

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİLER"

Sarı-lacivertlilerden övgüyle bahseden Casaca, "Çok çok önemli oyuncuları var, sadece Portekizli değil, diğer ülkelerden de isimler var. Portekizli Milli Takımı'nın isimleri var, takım olarak da iyiler, zor bir maç olacak" diye konuştu. Rui Casaca, "Bizim için zor olacak, kolay olmayacak ve buna hazırlanmamız gerekiyor" sözleriyle açıklamalarına son verdi.
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