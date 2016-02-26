Rui Casaca'dan Fenerbahçe maçı için ilginç açıklama!

UEFA Avrupa Ligi son 16'da Fenerbahçe ile eşleşen Portekiz ekibi Braga'nın sportif direktörü Rui Casaca, iki karşılaşmayla ilgili konuştu. Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Rui Casaca, "Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncuları var. Portekizli oyuncuları ve teknik direktörleri var. Şuan Türkiye Ligi'nde ikinci sıradalar. Zevk almamız gereken maçlar, neler olacak göreceğiz" dedi.
UEFA Avrupa Ligi son 16'da Fenerbahçe ile eşleşen Portekiz ekibi Braga'nın sportif direktörü Rui Casaca, iki karşılaşmayla ilgili konuştu. Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Rui Casaca, "Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncuları var. Portekizli oyuncuları ve teknik direktörleri var. Şuan Türkiye Ligi'nde ikinci sıradalar. Zevk almamız gereken maçlar, neler olacak göreceğiz" dedi.