Rudi Garcia'an Galatasaray'ı şoke eden rapor!

Galatasaray'ın İstanbul'da oynadığı Lazio maçını tribünden izleyen yardımcısı Claude Fichaux'nun hazırladığı rapor doğrultusunda sarı-kırmızılı takımın pek çok maç kasedini de izleyen Rudi Garcia Fatih İşbecer için bir rapor hazırladı.





3 İSİM DIŞINDA HERKES GİDECEK

Zehir zemberek sözlerin yer aldığı bu raporda; Garcia'nın takımın başına gelmesi durumunda Muslera, Sneijder ve Podolski dışında hiçbir oyuncu ile çalışamayacağını aktardı. Sadece 2 sezon önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan, geçen sezon üç kupa birden kazanan takıma ne olduğunu soran Garcia'nın özellikle Carole, Donk, Yasin, Olcan ve Umut için inanılmaz ağır ifadeler kullandığı bildirildi.

"SELÇUK VE SABRİ ROTASYON OLABİLİR"

Selçuk İnan ve Sabri'nin ise kendisinin gelmesi durumunda kadroda rotasyon oyuncuları olarak kalabileceğini aktardı.