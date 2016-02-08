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Ronaldo'nun son görüntüsü şaşkınlık yarattı

Rеаl Mаdrid'in yıldız futbоlcusu Rоnаldо'nun sоsyаl medyaya düşen fоtоğrаfı büyük ilgi tоplаdı

Ronaldo'nun son görüntüsü şaşkınlık yarattı

 Arkadaşlarıyla poz veren Ronaldo'nun yeni stili herkesi hayrete düşürdü. Yırtık pantolon modasını abartan Ronaldo bu fotoğrafla sosyal medyayı salladı.

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Real MadridRonaldo
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