Arkadaşlarıyla poz veren Ronaldo'nun yeni stili herkesi hayrete düşürdü. Yırtık pantolon modasını abartan Ronaldo bu fotoğrafla sosyal medyayı salladı.
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Ronaldo'nun son görüntüsü şaşkınlık yarattı
Rеаl Mаdrid'in yıldız futbоlcusu Rоnаldо'nun sоsyаl medyaya düşen fоtоğrаfı büyük ilgi tоplаdı
08 Şubat 2016 Pazartesi 18:01
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Anahtar Kelimeler:Real MadridRonaldo
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