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Ronaldo dayanamadı arkadaşlarına büyük sitem!

Cristiаnо Rоnаldо, Atlеticо Mаdrid kаrşısındа аlınаn 1-0'lık yеnilgi sonrasında takım аrkаdаşlаrını hedef alan аçıklаmаlаr yаptı

Ronaldo dayanamadı arkadaşlarına büyük sitem!

 Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan derbi maçının ardından gazetecilere konuşan Ronaldo, bu sezonki performansının sorulması üzerine, "Eğer hepsi benim düzeyimde olsaydı, ilk sırada yer alırdık" ifadesini kullandı. 

Medyayı da eleştiren Ronaldo, "İspanyol basınında her yıl çok kötüymüşüm gibi gösteriliyor ama sayılar ve istatistikler hile yapmaz" değerlendirmesini yaptı.

Portekizli futbolcu, "Hiçbir takım arkadaşımı ya da kimseyi küçümsemek istemiyorum ama en iyiler olmadığında kazanmak zor. Pepe, Benzema, Bale ve Marcelo ile oynamak benim hoşuma gidiyor. Bu, Jese, Lucas, Kovacic iyi değiller demek değil. Çok iyiler ama..." şeklinde görüş belirtti.

Ronaldo ayrıca, Real Madrid'de bu sezon yaşanan sakatlıklara da değinerek, "Sezon başında kötü hazırlıktan mıdır yoksa başka bir sebepten midir bilmiyorum ama çok fazla sakatlık yaşıyoruz. Bu da bize zarara veriyor" değerlendirmesinde bulundu. 

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Cristiano Ronaldo
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