Real Madrid'in Manchester City ile oynayacağı maçı için İngiltere'ye gdolayılen ancak son anda kadrodan çıkartılan Cristiano Ronaldo'dan kötü haber geldi.



Ronaldo'ya yapılan son kontrollere göre çıkan sonuç pek iç açıcı değil. Ronaldo'nun İngiltere'de 0-0 sona eren karşılaşmanın rövanşında da oynaması epey zor gözüküyor. Kasığında yırtık olduğu fark edilen Portekizli oyuncu birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

8 Mayıs'taki Valencia maçını da kaçırması beklenilen Ronaldo riske sokulmayacak ve mümkün bir Şampiyonlar Ligi final maçına saklanacak.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 tarihinde Portekiz’in Madeira kentinde dünyaya gelmiştir. Portekiz milli grupının da formasını giyen Ronaldo, 2009 senesinden beri, Real Madrid ismini mücadele etmektedir. Çok ufak yaşlarda futbol oynamaya başlayan Ronaldo’ya babası, bir Ronald Reagan hayranı olduğundan dolayı ”Ronaldo” adını vermiştir. Ronaldo’nun Hugo, Elma ve Liliana Caita isminde 1’i erkek toplam 3 kardeşi vardır. Ronaldo’nun kökeni, Portekiz açıklarında bulunan Cape de Verde’ye kadar uzanmaktadır.

Koyu bir Katolik aile içerisinde dünyaya gelen Ronaldo, son derece duygusal ve dinine bağlı bir şahısliktir. Şimdilik 8 yaşında iken futbola olan dikkatsi annesi doğrulusunda keşfedilen Ronaldo, ufak yaşta futbol oynamaya başlamıştır. 8 yaşında iken Andorinha’da amatör olarak oynamaya başlayan Ronaldo, 1995 senesinde 10 yaşında iken Nacional grupına imza atmıştır. Burada gözler önüne serdiği performans nedeniyle, Sporting Lizbon altyapısına üç günlüğüne denenmek için gönderilen Ronaldo bu fırsatı iyi değerlendirmiş ve böylece Sportin Lizbon’a imza atmıştır. Ronalda Sporting Lizbon altbünyesinde mücadele eder iken kalp meselesi meydana çıkmış kalp atışlarının aşırı süratli olması sebebiyle futbolu oynamayı bırakması bile söz hususu olmuştur. Fakat Sporting Lizbon hekimlerinin verilen olumlu rapor yardımıyla futbol oynamaya herhangi bir engeli olmadığı teşhis edilebilmiştir.

Sporting Lizbon’un altyapısına katılan Ronaldo, burada çoğu kademede vazife almıştır. 2002 senesinde A grupa artan Cristiano Ronaldo, şimdilik ilk maçında Moreirense ağlarını İki kez sarsarak ileriki vadeden bir futbolcu bulunduğunu bütün Portekiz’e kanıtlamıştır. Bu devrede Portekiz U17 milli grupının da formasını giymeye başlayan Ronaldo, Barcelona ve Manchester United’in gözlemcileri doğrulusunda izlenme listesine dahil edilmiştir. 2002 senesinde Aryıl Wenger’e tavsiye edilen Ronaldo’yu Wenger, ”o mevkiye gereksinimiz yok” diyerek geri çevirmiştir. Bu devrede adı Liverpool ve Barcelona ile de anılan Ronaldo, Quaresma’nın Barcelona’ya aktarma olması neticesi lüzumlu nakdin tükenmesinden dolayı aktarma edilememiştir. Liverpool’da 15 milyon euroluk öneriyi aşırı bulunca Ronaldo, Sporting Lizbon’da kalmıştır.

2002 senesinde adı çoğu kulüple anılan Ronaldo, detaylı unsurlardan dolayı herhangi bir kulübe aktarma olamamış ve bir sene daha Sporting Lizbon’da forma giymeye devam etmiştir. 2003 senesinin Temmuz ayında Sportin Lizbon ile Manchester United, Estadio Jose Alvalade Stadı’nın açılışı için karşı karşıya gelmişler ve Sporting maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrılmştır. Bu maçta oynadığı futbol ile Alex Ferguson’u tesirlemeyi başaran Cristiano Ronaldo, o ay, Manchester United’a 12,24 milyon sterlin karşılığında aktarma olmuştur. Beckham’ı Real Madrid’e gönderen Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun 28 numaralı formayı giymek istediğini söylemesine karşın O’na daha iyi motive olması için, 7 numaralı formayı vermiştir. Ronaldo ilk sezonunda 29 Premier Lig maçında çıkmış ve 4 gol atabilmiştir. Bir ileri sezon ise 33 lig maçında vazife alan Cristiano Ronaldo 5 gol atabilmiştir. 2005/06 sezonuyla birlikte oyununu ilerleten Ronalda bu sezonda 9 kez fileleri havalandırma başarısı göstermektedir. Sonraki 3 sezonda ise, 66 gol atarak tüm dünyanın ilgisini çeken Cristiano Ronaldo, 2008 senesinde Manchester United ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Bir ileri sene ise, Barcelona ile Roma’da oynana final 2-0 kayıp edilmiş ve Ronaldo, Real Madrid’ten gelen 94 milyon euroluk önerie kayıtsız kalamamıştır.

Cristiano-Ronaldo-52009’un yazında Real Madrid’e adeta aktarması gerçekleşen Ronaldo, burada ilk sezonunda 9 numaralı formayı giyen Ronaldo, 29 lig maçına çıkmış ve 26 gol atma başarısı göstermektedir. 2010/11 sezonunda Jose Mourinho’nun Real Madrid’in başına geçmesiyle birlikte diğer bir futbol becerisi dönüşen Ronaldo La Liga toplam 40 atarak, o sezon 50 gole ulaşan Messi’den sonra en fazla gol atan futbolcu olmuştur. Real Madrid forması altında toplamda 197 La Liga maçına çıkan Cristiano Ronaldo, 219 gol atarak inanılmaz bir gol ortalaması yakalamıştır. Hem de bu devrede 60 Avrupa kupası maçına çıkan Ronaldo toplam 60 golde Avrupa’da atarak, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bütün dönemlerin en fazla gol atan İki futbolcusundan biri olmuştur. Real Madrid’te forma giydiği devrede yalnızca 1 kez lig şampiyonluğu yaşam sürdüren Ronaldo 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanma başarısı göstermektedir. Aynı vakitte 2008 senesinde kazandığı Avrupa’nın en iyi futbolcusu mükafatının yanına İki kez daha bu mükafatden ekleyerek en büyük rakibi Messi ile kıyasıya olan rekabeti sürdürmüştür.

Cristiano Ronaldo, Portekiz milli grupıyla da 52 gole erişerek Portekiz futbol tarihine geçmeyi başarmıştır. Fakat Portekiz milli grupıyla herhangi bir kupa kazanamayan Ronaldo, bunun nerdeyse imkânsız bulunduğunu da vurgulayarak dostlarının da reaksiyonsini çekmiştir. Ronaldo kulüp kariyeri süresince çıktığı 418 lig maçında toplam 306 gole erişerek kırılması güç bir rekora da imza atmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise çıktığı 119 lig maçında toplam 76 gol atmayı başarmış ve Real Madrid efsanesi olan Raul’u geride bırakmayı başarmıştır. Ronaldo, Real Madrid, ile 2013 senesinde sözleşme yenilemiş ve 5 senelik yeni sözleşmenin senelik getirisi vergilerle birlikte toplam 21 milyon euro olmuştur. İspanya devletine ödenecek vergiler düşüldüğü vakit senelik sponsor gelirleri hariç 10 milyon euronun üstünde bir garanti paraya oynamaktadır.

Bu sezon 44 maçta forma giyen Ronaldo, 47 gol ve 15 asistle Real Madrid'in en verimli skoreri oldu.