Ronaldinho'yu Antalyaspor'a Sürpriz Bir İsim Getirecek

Antalyaspor, Yusuf Şimşek ile yolları ayırdıktan sonra alt yapı hocası Mehmet Uğurlu’yla birlikte takımın idaresini Samuel Eto’o’ya bırakmıştı.



Oyuncu-teknik direktör gibi bir konumda bulunan Eto’o transfer çalışmalarına da başladı. Kamerunlu futbolcunun Pazartesi günü Brezilya’ya giderek Ronaldinho için transfer görüşmesi yapacağı öğrenildi.



Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer de NTV Spor’da yayınlanan Adil Oyun programında “Ronaldinho transferi için Eto’o’ya tam yetki verdik” diye konuştu.