Kamerunlu golcü Samuel Eto’o’yu sezon başında kadrosuna dahil ederek, dikkatleri üzerine çeken Süper Lig takımı Antalyaspor, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamayı hedefleyen kırmızı beyazlılar, takıma bir dünya yıldızı daha kazandırmayı planlıyor.
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Ronaldinho Türkiye’ye Gelmek Üzere!
Antalyaspor’un başkanı Gültekin Gencer Eto’nun yanına Ronaldinho’yda getirmek istiyor. Transfer görüşmeleri için kritik İstanbul ziyaretinde bulunan başkan Ronaldinho transferini gerçekleştirebilecek mi? Ronaldinho kimdir, Ronaldinho hakkında merak edilen ve tüm transfer süreçlerini sizler için derledik.
17 Mayıs 2016 Salı 17:00
Ronaldinho’yla görüşen Antalyaspor, Brezilyalı yıldızdan olumlu yanıt aldı. Antalyaspor yönetiminin 1 yıl uzatma opsiyonlu 1 yıllık teklifini Ronaldinho kabul etti. Eto’o’nun aracı olduğu ve transfer görüşmelerinde önemli rol üstlendiği Ronaldinho ile Antalyaspor yönetimi sözleşme maddeleri üzerinde uzlaşma sağlamaya çalıştığı bildiridi.
ANTALYASPOR MARIN VE AISSATI İLE GÖRÜŞÜYOR
Antalyaspor yönetimi, kadrosunda yer alacak iki dünya yıldızının yanı sıra, takımı güçlendirmek için de transfer listesindeki bazı futbolcularla anlaşma sağladı. Bu sezon Trabzonspor’da kiralık forma giyen Marko Marin ile görüşen Antalyaspor yönetimi, transferin gerçekleşmesinde sona yaklaştı. Antalyaspor, 3 yıl önce Rusya’nın Terek Grozniy takımına 3 milyon Euro’ya sattığı İsmail Aissati ile yeniden masaya oturdu. Kırmızı beyazlı kulübün, eski futbolcusuyla büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.
3 FUTBOLCU İLE ANLAŞTI
Antalyaspor, bu arada Samsunspor’dan Chikeluba Ofoedu, Şanlıurfaspor’dan Kubilay Sönmez ile Gaziantespor kalecisi Zydrunas Karcemarskas ile ön anlaşma yaptı. Kırmızı beyazlı takım, sezon sonu Raish M’bolhi ile yollarını ayırmayı planlıyor.
RONALDİNHO KİMDİR?
Ronaldo de Assis Moreira kısaca Ronaldinho (d. 21 Mart 1980, Porto Alegre), Ofansif orta saha veya Forvet mevkilerinde forma giyen Brezilyalı futbolcu.
Biyografi
Ronaldinho, Portekizce'de "Küçük Ronaldo" anlamına gelir. Bu lakabın sebebi ise Ronaldinho'nun küçük yaşlarda o sırada Inter Milan'da oynayan Ronaldo'ya duyduğu hayranlıktır. Diğer lakabı Gaûcho ise Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul bölgesinde bazı futbolculara takılan, "mutlu" anlamında bir lakaptır.
Kulüp kariyeri
21 Mart 1980 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde doğdu. Fakir bir ailenin üç çocuğundan en küçüğüdür. Baba Joao Da Silva Moreira bir havuz kazasıyla öldüğünde Ronaldinho 7-8 yaşlarındaydı. Aile geçimini Ronaldinho'nun ağabeyi Assis'in futboldan kazandıklarıyla sağlamaktaydı. Ülkenin yarısından fazlasının fakirlik çektiği Brezilya'da hemen hemen her çocuğun kurtuluş yolu olarak görülen futbol Ronaldinho için de bir hedefti. İlk idolü ve hocası da Assis oldu.
Paris Saint-Germain
Ronaldinho, 2000-2001 sezonu boyunca birçok Avrupa kulübünün ve menajerin dikkatini çekti. Gremio kendisine gelen her astronomik teklifi geri çevirdi. Tekliflerin 75 Milyon Euro'ya kadar çıktığı iddia ediliyordu. Bu futbola kayıtsız kalamayan Luis Fernandez, Ronaldinho'yu Paris Saint-Germain'e getirmek için ısrarlı davrandı.Menajerliğini yapan Assis sonunda PSG'ye evet dedi ve 2001 yılında 5 yıllık bir anlaşmaya imza attı. İki takım arasında bonservis bedeli konusunda çıkan anlaşmazlık sonucu olay hukuki alana taşındı ve Ronaldinho 6 ay futboldan uzak kaldı. Sonunda 4,5 milyon dolarlık bonservis bedeli tespit edildi ve Ronaldinho tekrar futbola döndü.
PSG'deki ilk yılı pek de parlak geçmedi. Özellikle Paris gecelerine düşkünlüğü yüzünden zamanın teknik direktörü Luis Fernandez ile araları açıldı ve bir daha da yıldızları barışmadı. İlk yılında 28 maç oynadı ve 9 gol attı. Fakat 2002 yılında biraz da olsa uyum sorununu atlatmış göründü. Oysa PSG'deki sıkıntısı sürüyordu, daha büyük bir takıma gitmek istediğini açık açık söyledi. Fakat sözleşmesi yüzünden zorunlu olarak takımında kaldı. 2003 yılında, PSG Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazanamayınca sözleşmesindeki madde uyarınca Ronaldinho'yu satış listesine koymak zorunda kaldı. Ve sonrasında FC Barcelona'ya transferi gerçekleşti.
FC Barcelona (2003-2004)
Beckham'ı Barcelona'ya getireceği vaadiyle başkan olan Joan Laporta, bu transfer denemesinde başarısız olmuş, üstelik Beckham ezeli rakip Real Madrid'e kaptırılmıştı. Barcelona ise bu oyuncunun yerine 19 Temmuz 2003 tarihinde, 21,250 milyon Euro bonservis bedeliyle transferi tamamladı.
Barcelona'daki ilk maçına 27 Temmuz 2003 tarihinde çıktı. İlk maçından itibaren, PSG günlerinin tersine çok istekli, çok mücadeleci ve çok başarılı bir futbol ortaya koydu, her geçen gün de futbolunu geliştirdi. İlk senesinde Barcelona La Liga'yı ikinci bitirdi. Ronaldinho 32 maçta 15 gol atmıştı.
2004-2005
Çok istediği İspanya lig şampiyonluğunu ise ikinci senesi olan 2004-2005 sezonunda ulaşabildi.
2005-2006
En büyük hedefinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyleyen Ronaldinho, bu amacına da 2005-2006 sezonunun sonunda ulaşmıştır.
2006-2007
15 Temmuz 2008 tarihinde Milan takımına transfer olmuştur.
AC Milan
Ronaldinho, 2010 yılında Milan formasıyla (2008-2009)
Ronaldinho, Temmuz 2008'de Manchester City'nin 25.500.000 £'lik teklifini reddetip, İtalyan devi Milan ile anlaşmıştır. Milan'da 10 numaralı formayı Clarence Seedorf giydiği için forma numarası 80 olmuştur.
Ronaldinho, yeni takımındaki ilk golünü 28 Eylül 2008'de Milan'ın ezeli rakibi Inter ile yaptığı maçta atmıştır. Bu maçı Milan Ronaldinho'nun attığı golle 1-0 kazanmıştır.
Milan'da istikrarlı bir performans gösteremeyince 2011'in başında Milan ile yollarını ayırmıştır. Blackburn Rovers, Gremio, Flamengo ve Palmeiras kendisine teklif götürmüştür. Brezilyalı oyuncu Flamengo'nun teklifini kabul etmiştir.
Flamengo
Ronaldinho, 11 Ocak 2011'de resmi olarak Flamengo'ya transfer olmuştur. Yeni takımı ile 4 yıllık kontrat imzalamıştır.
2012 yılında, alacaklarını alamadığı sebebiyle Flamengo'dan serbest kalmıştır.
Atlético Mineiro
Ronaldinho, 4 Haziran 2012'de resmi olarak Atlético Mineiro'ya transfer olmuştur. Yeni takımı ile sezon sonuna kadar geçerli olacak bir kontrat imzalamıştır.
28 Temmuz 2014 tarihinde Atlético Mineiro Ronaldinho ile olan sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.
Millî takım kariyeri
1998 yılında Wanderley Luxemburgo tarafından Amerika Kupası için millî takıma çağrılan Ronaldinho ilk millî maçını da 26 Haziran 1999 tarihinde bu turnuvada Letonya'ya karşı oynadı. Millî forma altında attığı ilk gol ise yine aynı turnuvada Venezuela'ya attığı goldü. Ronaldinho, Brezilya Millî Takımı'nda 11 numaraydı. Ronaldinho, Dunga tarafından 2010 FIFA Dünya Kupası Brezilya Kadrosu'na çağırılmamıştır. 2013 Konfedarasyon Kupası Kadrosuna Çağrılmıştır.
Ronaldinho, Brezilya Millî Takımı ile FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda 1999 Meksika İkinci 2005 Almanya'da şampiyon, Copa América'da 1999 Paraguay'da şampiyon, FIFA Dünya Kupası'nda 2002 Güney Kore-Japonya'da şampiyon ve Yaz Olimpiyat Oyunları 2008 Pekin'de şampiyon olan takımlarda görev aldı.
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