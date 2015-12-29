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Ronaldinho Racing Club ile anlaştı

Samuel Eto ve Antalyaspor taraftarını üzecek bir gelişme yaşandı çok istedikleri Brezilyalı yıldız Ronaldinho Uruguay ekibi Racing Club de Montevideo ile anlaştı

Ronaldinho Racing Club ile anlaştı
 Samuel Eto ve Antalyaspor taraftarını üzecek bir gelişme yaşandı çok istedikleri Brezilyalı yıldız Ronaldinho Uruguay ekibi Racing Club de Montevideo ile anlaştı
Brezilyalı yıldız Ronaldinho, Uruguay ekibi Racing Club de Montevideo ile anlaştı.

Brezilyalı yıldız oyuncu Ronaldinho'nun yeni takımı belli oldu. Brezilyalı yıldız, Uruguay takımlarından Racing Club de Montevideo ile 2016 Haziran ayına kadar anlaştı. Ronaldinho, bu sezon Samuel Eto'o'yu kadrosuna katarak büyük ses getiren Antalyaspor'un da transfer listesinde bulunuyordu. - İSTANBUL
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