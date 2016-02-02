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Ronaldinho Neymar hakkında konuştu!

İspanya La Liga takımı Barcelona forması giyen Neymar'ın Real Madrid ile adının anılmasının yankıları sürerken Ronaldinho'da bu konu hakkında yorum yaptı

Ronaldinho Neymar hakkında konuştu!

 İspanya La Liga ekibi Barcelona’nın efsanelerinden Ronaldinho, Katalan devinin Brezilyalı futbolcusu Neymar hakkında çıkan transfer dedikodularını yorumladı.

Geçtiğimiz haftalarda Real Madrid’in Neymar ile ilgilendiği iddia edilmiş ve Ballon d’Or ödül töreninde Madridli yöneticilerle tanıştığı öne sürülmüştü.

23 yaşındaki futbolcu bu iddiaları yalanlasa da basında çıkan haberlerin ardı arkası kesilmedi.

Konu hakkında açıklama yapan Ronaldinho, “Neymar’ın Real Madrid’e katılacağını düşünmüyorum. Umarım o dünyanın en iyi futbolcusu olacak. Müthiş yeteneklere sahip ve dünyanın en iyi kulübünde oynuyor” ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcunun Barcelona ile olan sözleşmesi 2018 yılında sona erecek. Ancak teknik direktör Luis Enrique’nin genç oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak istediklerini dile getirmişti.

Kaynak : Sporcope

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